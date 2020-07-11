平民巨星／54歲發片歌手再圓夢　黃妃大讚：有海邊的味道

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新型態選秀節目《平民巨星》，播至第六集，由

參賽者標籤，分別是大船入港、鐵肺歌后、叫我第一名、甜美小公主、17，最後由「大船入港」54歲的蘇祥德獲得冠軍，還和黃妃合唱《甜甜甜》。

▲蘇祥德之前熱炒店店名叫做「大船入港」。（圖 / 翻攝平民巨星）

蘇祥德解釋自己會取「大船入港」是之前開的熱炒店的名字，黃妃說他的聲音真的有海邊的味道，有一種「海口腔」。事實上，蘇祥德26歲時就曾發過片，接連遇到第二家、第三家唱片公司，「一家一家都唱垮了，我不得不找工作。」蘇祥德利用這次機會呼籲大家，「追夢什麼時候起步，真的都不算晚」，坦言唱歌真的是他人生中很重要的意義。

▲張羽靚年僅10歲。（圖 / 翻攝平民巨星）

蘇祥德第一首歌曲帶來《我返來啦》，道地的台語腔調，完全融合在這首歌裡，讓同樣以台語歌曲選秀出身的蔡昌憲大讚：「他對音樂的熱情，對歌唱的喜愛完全展現出來。」蘇祥德也坦言當時沒辦法再當歌手，確實有些遺憾，但他始終保持樂觀態度，也從未放棄過唱歌這條路。

▲蘇祥德和黃妃合唱《甜甜甜》。（圖 / 翻攝平民巨星）

經過第一輪比賽，由蘇祥德、張羽靚、宋佳真進入第二輪競賽，面對兩位10歲、16歲的小妹妹，蘇祥德帶來《漂浪的海沙》唱出自己的感覺，張羽靚唱《命運》展現非凡的台風，宋佳真選唱《葉子》，對於進入第二輪的三位選手，評鑑團評語很直接，像是鄭怡提醒宋佳真：「唱歌不單是靠嗓音，唱歌有起承轉合，結尾有點小失望。」最後黃妃選出蘇祥德為本周冠軍，讓他跟自己合唱《甜甜甜》。

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點

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平民巨星鄭怡、林俊逸、李佳薇、蔡昌憲、許志豪擔任評鑑團，黃妃擔任巨星導師。本周