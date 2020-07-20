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平民巨星／健身教練唱出故事　柔情暖男模仿「天王歌聲」

娛樂中心/綜合報導-2020-07-20 18:51:52
▲張楷是天王歌聲製造機。（圖／張楷臉書）

新型態選秀節目《平民巨星》目前於《NOWnews今日新聞》影音平台已播至第七集，本周的周冠軍是曾當過畫家、模特兒的蔬食店店員景孝儒，清新嘹亮的嗓音之外，也散發出藝術家氣息，不過這次現場也有另一個亮點，堪稱是「天王歌聲製造機」的健身教練，不但能模仿劉德華唱歌，還能模仿張學友，讓現場來賓驚呼連連。

46歲的健身教練張楷帶來張國榮的《追》，鄭怡聽完後，認為他歌聲裡充滿感情，是在對老婆傳達愛意，巨星導師周蕙表示張楷很誠懇地唱出他人生的故事，令她十分感動，此外，張楷還加碼模仿天王劉德華和張學友唱歌，現場來賓全都直呼超像。 

▲張楷在節目上模仿天王劉德華和張學友唱歌。（圖／翻攝平民巨星）
▲張楷在節目上模仿天王劉德華和張學友唱歌。（圖／翻攝平民巨星）
事實上，目前從事健身業的張楷，一直以來都嚮往演藝圈，在台灣花了將近10年的時間，嘗試成為一名歌手，除了參加過唱歌訓練班之外，也擔任過臨演，甚至參加過節目的模仿秀，後來由於身體和經濟緣故，才決定投入健身房，這次參加歌唱比賽是為了獻給當初那個愛唱歌的自己。 

雖然未能奪得這周周冠軍，張楷仍在歌唱的道路上堅持不懈，他在臉書上坦言自己不喜歡比賽，認為認真表演的人不應該被比較，也表示自己不會放棄練習，會追尋更好的自己，做自己熱愛的事。

《平民巨星》每週6晚上10點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁（編輯：侯家瑜）

▲張楷認為認真表演的人不應該被比較。（圖／翻攝平民巨星）
▲張楷認為認真表演的人不應該被比較。（圖／翻攝平民巨星）

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