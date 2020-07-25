平民巨星／爆發力驚豔彭佳慧　網球王子飆網路神曲奪冠

遊戲橘子、十全娛樂共同打造的歌唱選秀節目《平民巨星》，今（25日）晚

播出第二次月冠軍賽，「網球王子」蘇鈺翔、「端盤子的畫家」景孝儒、「熱炒店老闆」蘇祥德首輪先以拿手歌應戰，接著分別與幫唱導師合唱，年僅20歲的蘇鈺翔，與網路神曲《太陽》原唱邱振哲的表演征服評審，順利奪下7月月冠軍。

蘇鈺翔第一輪演唱

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《專屬天使》，林俊逸表示聽見歌曲的層次堆疊，以及歌者的進步和企圖心，彭佳慧建議蘇鈺翔需要多一些心理建設，「對自己自信不夠」；蘇祥德選唱台語金曲《海海人生》，彭佳慧謙虛地說要向他學習唱歌的熱情；景孝儒帶來愛歌《燕尾蝶》，被評審認為選錯歌，表現不如預期。

▲蘇祥德選唱陳盈潔的《海海人生》。（圖／翻攝平民巨星）

▲景孝儒演唱《燕尾蝶》。（圖／翻攝平民巨星）

蘇鈺翔與邱振哲飆唱YouTube破2千萬點擊的《太陽》，主持人黃子佼聽完直說起雞皮疙瘩，彭佳慧也喊讚：「我看到鈺翔的爆發力，這首歌的你跟第一首是完全不同樣子，你超有信心」，還說了兩遍「真的很好聽」，而蘇祥德和「草屯囝仔」的嘻哈唱跳則被稱讚有劉福助當年登金曲獎表演的水準。

▲蘇鈺翔以《太陽》征服評審團。（圖／翻攝平民巨星）

首輪失常、最後上場的景孝儒，在李佳薇的帶領下成功改編

邱振哲盛讚猶如在聆聽一場秀，扳回一城。決選階段，彭佳慧把冠軍頒給蘇鈺翔，蘇鈺翔講感言時露出靦腆笑容，直說感謝彭佳慧的提點，讓他合唱時能敞開心房，最後2人同台演唱

▲蘇鈺翔與彭佳慧同台飆歌。（圖／翻攝平民巨星）

蘇鈺翔受訪時直呼

「今天應該是我這輩子最幸運的日子了！」

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點

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在《NOWnews今日新聞》影音平台導師幫唱環節，郁可唯的《路過人間》，《愛瘋了》。對於一連與2位專業歌手合作，又順利拿下月冠軍，