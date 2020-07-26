平民巨星／網球王子奪月冠軍　聽「爸爸動人心聲」秒哽咽

選秀節目《平民巨星》每一集都相當精彩，昨（25）日於《NOWnews今日新聞》影音平台播出7月月冠軍賽，最後由20歲的網球王子蘇鈺翔脫穎而出，其中他和歌手邱振哲合唱網路神曲《太陽》，真摯動人的嗓音渲染全場，他的爸爸也現身鏡頭，對兒子說出心裡話。





似乎是有幫唱導師的加持，蘇鈺翔的表現比自己隻身一人演唱還來得更有魅力，他和邱振哲合唱時，堅定又溫柔的神情觸動人心，雖然才20歲，歌聲中卻充滿無限的力量，也讓李佳薇聽得如癡如醉，直呼很喜歡這個版本，彭佳慧聽完之後也稱讚蘇鈺翔相當有爆發力。





事實上，蘇鈺翔的爸爸是一名消防署公關，他表示聽到兒子站在舞台上詮釋這首歌，就讓他憶起兒子在14歲，獲得亞洲冠軍時，在國外拚戰的模樣，還笑說那時的太陽真的是42度，「我肯定當時他那最後一發，用盡全力直接秒殺對方」，坦言又回到了當時的感覺，「鈺翔今天的表現，我真的給他一百分」。蘇鈺翔聽完爸爸的心裡話後差點濕了眼眶，他感謝這個舞台能讓家人看到現在的自己，「在舞台上，我第一次聽到他心裡的話，很感動」。



