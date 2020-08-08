平民巨星／超夯網紅都報到　為圓歌唱夢曝驚人實力

遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》，

於8月8日在《NOWnews今日新聞》影音平台播出第10集

，目前已選出2位月冠軍，而在這段期間，有不少人氣網紅、直播主，都來這裡一圓歌唱夢，精采表現讓大家驚豔，尤其是直播主

陳韻喬、還有網紅蕭予弦和阿拉斯。

陳韻喬被形容為「甜版陳綺貞」，乾淨的嗓音和獨有唱腔，擄獲許多觀眾的心。原本就是直播主的陳韻喬，直播內容以唱歌為主，也接受點歌。她對於台語歌特別在行，背後有一段感人故事，因為她從小跟爸爸一起聽台語歌，包括江蕙、黃乙玲、詹雅雯，而爸爸也是在表演路上，最支持她的人，

令她深深感到遺憾，

▲陳韻喬被稱為「甜版陳綺貞」。（圖／陳韻喬臉書）

▲陳韻喬（左）因為爸爸踏上歌唱之路。（圖／猿聲提供）

另一位被

鄭怡

歌聲觸動人心的網紅參賽者蕭予弦，真實身分是網紅團體「

欸你這週要幹嘛」的妹妹Shine，

擁有71萬訂閱數，但其實蕭予弦本來就很會唱歌，不管什麼歌都能接著唱，

她與家人玩的接歌遊戲的影片，更是他們的代表作，在網路創下135萬觀看人次記錄，而其中一支接唱《夾娃娃機神曲》片段中，

▲蕭予弦是網紅團體「欸你這週要幹嘛」的妹妹Shine。（圖／蕭予弦IG）

▲蕭予弦因為《夾娃娃機神曲》的片段爆紅。（圖／翻攝「欸你這週要幹嘛」Youtube）

至於來自魯凱族的網紅阿拉斯，歌聲不像其他原住民那樣狂野，反而帶有情感和溫度，總令人感到溫暖，多才多藝的他身兼多職，除了是表演老師、駐唱歌手之外，還是電視台幕後企劃，也和好友布萊克薛薛一同經營Youtube節目《阿嘟主義》。阿拉斯透露，從小媽媽就認為他有音樂天分，還讓他學鋼琴，再加上爸爸是婚禮樂手，喜歡帶他一起表演，阿拉斯也因此愛上了舞台。

▲阿拉斯多才多藝，幕前幕後都很夯。（圖／阿拉斯臉書）