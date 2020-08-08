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平民巨星／超夯網紅都報到　為圓歌唱夢曝驚人實力

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-08-08 09:30:00update2020-08-08 09:34:03

▲超夯網紅、直播主陳韻喬（左起）、蕭予弦、阿拉斯到《平民巨星》圓歌唱夢。（圖／陳韻喬、蕭予弦臉書，翻攝《平民巨星》）
▲超夯網紅、直播主陳韻喬（左起）、蕭予弦、阿拉斯到《平民巨星》圓歌唱夢。（圖／陳韻喬、蕭予弦臉書，翻攝《平民巨星》）
遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》，於8月8日在《NOWnews今日新聞》影音平台播出第10集，目前已選出2位月冠軍，而在這段期間，有不少人氣網紅、直播主，都來這裡一圓歌唱夢，精采表現讓大家驚豔，尤其是直播主陳韻喬、還有網紅蕭予弦和阿拉斯。

陳韻喬被形容為「甜版陳綺貞」，乾淨的嗓音和獨有唱腔，擄獲許多觀眾的心。原本就是直播主的陳韻喬，直播內容以唱歌為主，也接受點歌。她對於台語歌特別在行，背後有一段感人故事，因為她從小跟爸爸一起聽台語歌，包括江蕙、黃乙玲、詹雅雯，而爸爸也是在表演路上，最支持她的人，她說： 「第1次參加歌唱比賽是為了爸爸去的，但爸爸突然離開（過世），沒有看到我上電視。」這令她深深感到遺憾，也讓陳韻喬立下夢想，要唱出1首屬於自己的台語歌，希望在天上的爸爸可以聽到。

▲陳韻喬神似陳綺貞。（圖／陳韻喬臉書）
▲陳韻喬被稱為「甜版陳綺貞」。（圖／陳韻喬臉書）
▲陳韻喬（左）因為爸爸踏上歌唱之路。（圖／猿聲提供）
▲陳韻喬（左）因為爸爸踏上歌唱之路。（圖／猿聲提供）
另一位被鄭怡大讚，歌聲觸動人心的網紅參賽者蕭予弦，真實身分是網紅團體「欸你這週要幹嘛」的妹妹Shine，擁有71萬訂閱數，但其實蕭予弦本來就很會唱歌，不管什麼歌都能接著唱，她與家人玩的接歌遊戲的影片，更是他們的代表作，在網路創下135萬觀看人次記錄，而其中一支接唱《夾娃娃機神曲》片段中，只見蕭予弦在逛賣場時，突然被表姊Cue「喔伊欸，喔喔喔」，她毫不猶豫立刻接著唱起陳慧琳2006年的代表作《不得了》，邊唱還邊舞動身體，十分爆笑。

▲蕭予弦是網紅團體「欸你這週要幹嘛」的妹妹Shine。（圖／蕭予弦IG）
▲蕭予弦是網紅團體「欸你這週要幹嘛」的妹妹Shine。（圖／蕭予弦IG）
▲蕭予弦因為《夾娃娃機神曲》的片段爆紅。（圖／翻攝「欸你這週要幹嘛」Youtube）
▲蕭予弦因為《夾娃娃機神曲》的片段爆紅。（圖／翻攝「欸你這週要幹嘛」Youtube）
至於來自魯凱族的網紅阿拉斯，歌聲不像其他原住民那樣狂野，反而帶有情感和溫度，總令人感到溫暖，多才多藝的他身兼多職，除了是表演老師、駐唱歌手之外，還是電視台幕後企劃，也和好友布萊克薛薛一同經營Youtube節目《阿嘟主義》。阿拉斯透露，從小媽媽就認為他有音樂天分，還讓他學鋼琴，再加上爸爸是婚禮樂手，喜歡帶他一起表演，阿拉斯也因此愛上了舞台。

▲阿拉斯多才多藝，幕前幕後都很夯。（圖／阿拉斯臉書）
▲阿拉斯多才多藝，幕前幕後都很夯。（圖／阿拉斯臉書）
▲阿拉斯參加《平民巨星》一展長才。（圖／翻攝《平民巨星》）
▲阿拉斯參加《平民巨星》一展長才。（圖／翻攝《平民巨星》）

關鍵字

平民巨星 網紅 阿拉斯 陳韻喬 歌唱夢

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