平民巨星／超夯網紅都報到　為圓歌唱夢曝驚人實力

陳韻喬被形容為「甜版陳綺貞」，乾淨的嗓音和獨有唱腔，擄獲許多觀眾的心。原本就是直播主的陳韻喬，直播內容以唱歌為主，也接受點歌。她對於台語歌特別在行，背後有一段感人故事，因為她從小跟爸爸一起聽台語歌，包括江蕙、黃乙玲、詹雅雯，而爸爸也是在表演路上，最支持她的人，她說： 「第1次參加歌唱比賽是為了爸爸去的，但爸爸突然離開（過世），沒有看到我上電視。」這令她深深感到遺憾，也讓陳韻喬立下夢想，要唱出1首屬於自己的台語歌，希望在天上的爸爸可以聽到。
另一位被鄭怡大讚，歌聲觸動人心的網紅參賽者蕭予弦，真實身分是網紅團體「欸你這週要幹嘛」的妹妹Shine，擁有71萬訂閱數，但其實蕭予弦本來就很會唱歌，不管什麼歌都能接著唱，而她與家人玩的接歌遊戲的影片，更是他們的代表作，在網路創下135萬觀看人次記錄，而其中一支接唱《夾娃娃機神曲》片段中，只見蕭予弦在逛賣場時，突然被表姊Cue「喔伊欸，喔喔喔」，她毫不猶豫立刻接著唱起陳慧琳2006年的代表作《不得了》，邊唱還邊舞動身體，十分爆笑。
至於來自魯凱族的網紅阿拉斯，歌聲不像其他原住民那樣狂野，反而帶有情感和溫度，總令人感到溫暖，多才多藝的他身兼多職，除了是表演老師、駐唱歌手之外，還是電視台幕後企劃，也和好友布萊克薛薛一同經營Youtube節目《阿嘟主義》。阿拉斯透露，從小媽媽就認為他有音樂天分，還讓他學鋼琴，再加上爸爸是婚禮樂手，喜歡帶他一起表演，阿拉斯也因此愛上了舞台。