🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂 navigate_next 明日巨星

平民巨星／嘻哈男孩即興饒舌　玖壹壹一聽「秒喊晉級」

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-08 23:30:00

▲嘻哈男孩團體Fun Ones即興饒舌，玖壹壹一聽秒喊晉級。（圖／特約林敬原）
▲嘻哈男孩團體Fun Ones即興饒舌，玖壹壹一聽秒喊晉級。（圖／特約林敬原）

本周的《平民巨星》於8月8日在《NOWnews今日新聞》影音平台播出第10集，本集由人氣超高的嘻哈天團玖壹壹擔任巨星導師，健志、洋蔥、春風3人帥氣來襲，這一周參與比賽的5組參賽者，標籤分別為「雙榜首」、「服務員」、「蟑螂俠」、「台語系」，以及「兩個人」，其中嘻哈團體「Fun Ones」成員TD現場秀一段即興饒舌獻給玖壹壹，健志聽完後直呼「直接晉級」。

▲玖壹壹擔任本集巨星導師。（圖／翻攝平民巨星）
▲玖壹壹擔任本集巨星導師。（圖／翻攝平民巨星）
標籤為「雙榜首」的是24歲的廖允柔，從小到大都就讀音樂系的她，曾經與北藝大的聲樂雙榜首在舞台上表演，媽媽希望女兒以後能從事教育業，不過直到她大二那年，廖允柔告訴媽媽自己愛的是流行樂，與媽媽討論了之後，才確定要朝流行樂發展，也很幸運地進入經紀公司當練習生，努力實踐歌手夢，廖允柔這次帶來歌曲《I GO》，魅力四射的演出之餘，她現場清唱飆高音令人驚豔。 

▲廖允柔現場清唱「Vitas」。（圖／特約林敬原）
▲廖允柔現場清唱飆高音。（圖／特約林敬原）
標籤為「蟑螂俠」的是一位走搞笑路線的Youtuber達爾，畢業於國劇系的他，從小就很有表演慾，雖然不斷在試鏡的過程當中跌倒，但他仍不放棄夢想，轉戰自媒體開始經營個人頻道，這次達爾在節目中深情演繹《吻得太逼真》，健志聽完後建議他可以在表演當中，加入自己擅長的幽默、搞笑元素，可以吸引更多觀眾。 

▲達爾深情演繹《吻得太逼真》。（圖／特約林敬原）
▲達爾深情演繹《吻得太逼真》。（圖／特約林敬原）
標籤為「服務員」的是33歲的空姐陳韋蓁，帶來歌曲《玫瑰少年》，她不僅多才多藝，也喜愛親近大自然、極限運動，健志聽到後則說自己也愛戶外運動，2人興趣幾乎一樣，唯獨不會瑜珈，陳韋蓁則大方地說：「我可以教你！」一旁的黃子佼激動地說：「約起來！約起來！」 

▲陳韋蓁喜歡戶外運動。（圖／翻攝平民巨星）
▲陳韋蓁喜歡戶外運動。（圖／翻攝平民巨星）
標籤為「台語系」的是21歲、就讀於台中教育大學台語系的林宇恩，曾因模仿林俊傑而獲得錄製歌曲的機會，同時也被更多人看見，這次他選唱《女孩》，乾淨、迷人的嗓音加上大男孩的形象深獲喜愛，黃子佼還形容他是日系美男子。 

▲林宇恩乾淨、迷人的嗓音深獲喜愛。（圖／翻攝平民巨星）
▲林宇恩乾淨、迷人的嗓音深獲喜愛。（圖／翻攝平民巨星）
標籤為「兩個人」的是嘻哈團體「Fun Ones」，2人分別從事幼兒體操老師和英文家教，他們這次則在原唱婁峻碩面前演唱《Colorful》，婁峻碩聽到後就笑說：「我比他們還緊張！」也大讚他們RAP唱得很棒、表演完整度很高，林俊逸則說自己很享受其中。

▲Fun
▲Fun One成員TD （右）現場來一段即興饒舌獻給玖壹壹。（圖／翻攝平民巨星）
廖允柔、林宇恩和Fun Ones成功進入第二輪比賽，廖允柔、林宇恩分別演唱《剪愛》、《一首簡單的歌》，2人真摯的情感和動人的嗓音觸動人心，Fun Ones則是帶來《漂向北方》，在3組激烈的廝殺之下，最終由Fun Ones勝出，擄獲玖壹壹的心，也成功獲得和導師們合唱的機會，節目尾聲，5人一同在舞台上大唱《鄉下來的》，嗨翻全場。 

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。（編輯：侯家瑜） 

▲Fun
▲Fun One和玖壹壹一起同台飆唱。（圖／翻攝平民巨星）

關鍵字

平民巨星 即興饒舌 晉級 玖壹壹 嘻哈男孩

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽