平民巨星／嘻哈男孩即興饒舌　玖壹壹一聽「秒喊晉級」

本周的《平民巨星》於8月8日在《NOWnews今日新聞》影音平台播出第10集，本集由人氣超高的嘻哈天團玖壹壹擔任巨星導師，健志、洋蔥、春風3人帥氣來襲，這一周參與比賽的5組參賽者，標籤分別為「雙榜首」、「服務員」、「蟑螂俠」、「台語系」，以及「兩個人」，其中嘻哈團體「Fun Ones」成員TD現場秀一段即興饒舌獻給玖壹壹，健志聽完後直呼「直接晉級」。



▲玖壹壹擔任本集巨星導師。（圖／翻攝平民巨星） 標籤為「雙榜首」的是24歲的廖允柔，從小到大都就讀音樂系的她，曾經與北藝大的聲樂雙榜首在舞台上表演，媽媽希望女兒以後能從事教育業，不過直到她大二那年，廖允柔告訴媽媽自己愛的是流行樂，與媽媽討論了之後，才確定要朝流行樂發展，也很幸運地進入經紀公司當練習生，努力實踐歌手夢，廖允柔這次帶來歌曲《I GO》，魅力四射的演出之餘，她現場清唱飆高音令人驚豔。



▲廖允柔現場清唱飆高音。（圖／特約林敬原） 標籤為「蟑螂俠」的是一位走搞笑路線的Youtuber達爾，畢業於國劇系的他，從小就很有表演慾，雖然不斷在試鏡的過程當中跌倒，但他仍不放棄夢想，轉戰自媒體開始經營個人頻道，這次達爾在節目中深情演繹《吻得太逼真》，健志聽完後建議他可以在表演當中，加入自己擅長的幽默、搞笑元素，可以吸引更多觀眾。



▲達爾深情演繹《吻得太逼真》。（圖／特約林敬原） 標籤為「服務員」的是33歲的空姐陳韋蓁，帶來歌曲《玫瑰少年》，她不僅多才多藝，也喜愛親近大自然、極限運動，健志聽到後則說自己也愛戶外運動，2人興趣幾乎一樣，唯獨不會瑜珈，陳韋蓁則大方地說：「我可以教你！」一旁的黃子佼激動地說：「約起來！約起來！」



▲陳韋蓁喜歡戶外運動。（圖／翻攝平民巨星） 標籤為「台語系」的是21歲、就讀於台中教育大學台語系的林宇恩，曾因模仿林俊傑而獲得錄製歌曲的機會，同時也被更多人看見，這次他選唱《女孩》，乾淨、迷人的嗓音加上大男孩的形象深獲喜愛，黃子佼還形容他是日系美男子。



▲林宇恩乾淨、迷人的嗓音深獲喜愛。（圖／翻攝平民巨星） 標籤為「兩個人」的是嘻哈團體「Fun Ones」，2人分別從事幼兒體操老師和英文家教，他們這次則在原唱婁峻碩面前演唱《Colorful》，婁峻碩聽到後就笑說：「我比他們還緊張！」也大讚他們RAP唱得很棒、表演完整度很高，林俊逸則說自己很享受其中。



▲Fun One成員TD （右）現場來一段即興饒舌獻給玖壹壹。（圖／翻攝平民巨星） 廖允柔、林宇恩和Fun Ones成功進入第二輪比賽，廖允柔、林宇恩分別演唱《剪愛》、《一首簡單的歌》，2人真摯的情感和動人的嗓音觸動人心，Fun Ones則是帶來《漂向北方》，在3組激烈的廝殺之下，最終由Fun Ones勝出，擄獲玖壹壹的心，也成功獲得和導師們合唱的機會，節目尾聲，5人一同在舞台上大唱《鄉下來的》，嗨翻全場。



《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點 平民巨星專頁 。（編輯：侯家瑜）



▲Fun One和玖壹壹一起同台飆唱。（圖／翻攝平民巨星）