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平民巨星／見長腿空姐超激動　玖壹壹手刀邀約「做瑜珈」

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-09 16:41:56update2020-08-09 18:34:07

▲長腿空姐陳韋蓁讓玖壹壹健志印象深刻，表示可以教他做瑜珈。（圖／翻攝平民巨星）
▲長腿空姐陳韋蓁讓玖壹壹健志印象深刻，表示可以教他做瑜珈。（圖／翻攝平民巨星）

節目《平民巨星》目前播至第10集，本周由人氣超高的嘻哈天團玖壹壹擔任巨星導師，周冠軍由嘻哈團體「Fun Ones」奪得，一同與玖壹壹同台飆唱，不過其中有1名氣質出眾的長腿空姐，也讓玖壹壹印象深刻，不僅和健志一樣熱愛極限運動之外，還大方表示可以教他做瑜珈，一旁的主持人黃子佼興奮直呼：「約起來！」 

33歲的空姐陳韋蓁，從小就多才多藝，由於哥哥是學霸，所以一直以來都很喜歡挑戰自我，喜歡嘗試不同的極限運動，無論是自由潛水、衝浪、滑雪都難不倒她，不過陳韋蓁一直以來都很想成為一名歌手，出了社會之後這個夢想就只能深埋在心，不過喜歡唱歌這件事情從未變過。 

「運動是我的生活，唱歌是我的信仰」，陳韋蓁透露曾和興趣相投的朋友舉辦了一場夏日音樂會，在船上邊划水邊唱歌，將自己喜歡的極限運動和唱歌結合在一起，至今仍令她十分難忘。如今陳韋蓁鼓起勇氣站上《平民巨星》的舞台，帶來歌曲《玫瑰少年》挑戰自我，雖然無緣晉級，但她樂觀又陽光的形象讓DJ阿吉瞬間圈粉，對方還直接跪求聯絡方式。

《平民巨星》每週6晚上10點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。（編輯：侯家瑜）

▲陳韋蓁帶來歌曲《玫瑰少年》挑戰自我。（圖／翻攝平民巨星）
▲陳韋蓁帶來歌曲《玫瑰少年》挑戰自我。（圖／翻攝平民巨星）
▲陳韋蓁熱愛瑜珈。（圖／翻攝平民巨星）
▲陳韋蓁熱愛瑜珈。（圖／翻攝平民巨星）
▲陳韋蓁喜歡挑戰極限運動。（圖／翻攝平民巨星）
▲陳韋蓁喜歡挑戰極限運動。（圖／翻攝平民巨星）

關鍵字

做瑜珈 玖壹壹 長腿空姐 健志 陳韋蓁

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