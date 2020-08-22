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平民巨星／多位空靈系正妹參賽　大咖歌手被素人魅力吸引

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-22 09:30:00

▲《平民巨星》有多位空靈系正妹參賽。（圖 / 翻攝景孝儒臉書、平民巨星）
▲《平民巨星》有多位空靈系正妹參賽。（圖 / 翻攝景孝儒臉書、平民巨星）
由遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》自開播以來討論不斷，每集除了有不同的巨星導師，選手的實力也是節目精彩度之一，本周《NOWnews今日新聞》為您整理出「空靈系正妹特輯」，一起來看看正妹參賽者有哪幾位吧！

▲景孝儒為本週週冠軍。（圖／NOWnews）
▲景孝儒為本週週冠軍。（圖／NOWnews）
第7集的端盤子的畫家景孝儒，首次參加歌唱比賽就成為當周冠軍，首輪選唱歌后王菲的《半途而廢》順利晉級後，再唱魏如萱的《你是不會當樹嗎》，儘管她都選擇高難度的歌曲，但她的歌聲仍獲得評審肯定，周蕙表示：「她的表演真的有藝術家的靈魂住在身體裡頭。」除了歌聲外，徐哲緯也讚賞她外貌美麗，特別是側臉有鞏俐的韻味。

▲陳韋蓁喜歡戶外運動。（圖／翻攝平民巨星）
▲陳韋蓁喜歡戶外運動。（圖／翻攝平民巨星）
第10集中的33歲空姐陳韋蓁，一出場氣質出眾的她，很快就吸引玖壹壹目光，她不僅和健志一樣熱愛極限運動之外，還大方表示可以教他做瑜珈，連主持人黃子佼也當場拱：「約起來！」陳韋蓁出場演唱蔡依林的《玫瑰少年》，雖無緣晉級，但樂觀又陽光的形象讓DJ阿吉印象深刻，還當場直接跪求聯絡方式。

▲楊零。（圖
▲楊零成為最後一周的周冠軍。（圖 / 翻攝平民巨星）
第11集中23歲「美女攝影師」楊零，幸運的拿到最後一周的周冠軍門票，首輪她先演唱芮恩的《討厭》，高辨識度的聲音，獲得陪審團讚賞，陳大天更脫口：「如果今天傳哥沒選妳，妳也是可以原地出道。」第二輪她選擇孫燕姿的《克卜勒》，評價雖沒有第一首高，但仍獲得評審青睞，順利晉級。事實上，楊零大學時期飽受思覺失調症所苦，透過音樂、攝影等事物才逐漸找回自我，而她的創作也曾激勵人心。 

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁

 

關鍵字

平民巨星 遊戲橘子 大咖歌手 空靈系正妹 素人魅力

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