平民巨星／月冠軍F4秀流星雨　遇那那大師清唱考驗秒崩潰

本季《平民巨星》將於29日晚間10點在《NOWnews今日新聞》影音平台播出總冠軍賽，參賽選手包含Youtuber阿拉斯、網球王子蘇鈺翔和天后舞者王少逵，即將同台爭奪最後總冠軍和發片機會，在播出之前，3人利用練唱的空檔出席「那那大歌廳」，接受那那大師的訪問，並組成新一代F4，其中蘇鈺翔在挑戰清唱時突然大破音，讓全場瞬間失控。





節目一開始，阿拉斯、蘇鈺翔和王少逵分別以深情的方式演唱情歌，那那大師則是在一旁搞笑伴舞，隨後3人再動感地唱著快歌，那那大師也持續賣力演出，增添不少效果，催淚又爆笑的橋段讓人不禁想繼續看下去。





第二輪阿拉斯、蘇鈺翔和王少逵繼續接受「超毒舌清唱考驗」，在無配樂的情況之下，盡可能地詮釋自己的拿手曲目，其他人則是一定要講評演唱者的缺點，阿拉斯先以《祕密》打頭陣，那那大師誇他是「樸實版的張智成」，不過王少逵認為他的聲音可以再更高，情緒才會更顯張力，緊接著來到王少逵演繹的《好的晚安》，阿拉斯表示他的音質穩定漂亮，若聲線多加一些說話感，歌曲的情感會更加豐富。





值得注意的是，輪到蘇鈺翔演唱高難度歌曲《想你的夜》時，高音部分突然破音，一旁的阿拉斯和那那大師瞬間噴笑，蘇鈺翔則是崩潰大吼，不過第二次蘇鈺翔就成功詮釋該曲，王少逵認為他聲線毫無瑕疵，缺點就是他唱起來感覺不是很熟稔。





節目最後，那那大師邀請阿拉斯、蘇鈺翔和王少逵3位準冠軍一起組成F4，同台飆唱經典歌曲《流星雨》，希望可以傳承男子團體的優秀精髓。本季《平民巨星》最終的3位挑戰者各具特色，王少逵聲線穩定、具獨特的舞台魅力，阿拉斯情感豐富的歌喉深植人心，蘇鈺翔則是擁有乾淨透亮的嗓音，大男孩形象擄獲不少粉絲，究竟誰能在最後一場激烈廝殺下脫穎而出，29日晚間10點鎖定《NOWnews今日新聞》影音平台，帶您揭曉。





《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。（編輯：侯家瑜）





▲阿拉斯（右）深情演唱《祕密》。（圖／那那大師提供）