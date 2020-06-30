台灣5G正式啟用　手機適用範圍、支援頻段一次看

台灣進入5G世代，電信龍頭中華電信及台灣大哥大今（30）日舉辦啟用典禮，遠傳電信則在7月3日開賣，至於台灣之星、亞太電信，預計要等到8月才會開台；除了資費方案內容外，在選購5G手機上，支援頻段越多，5G支援度才越完整。5G開台時，訊號涵蓋六都、百貨商場、科學園區、大專院校等地區，以及高鐵、台鐵、台北捷運、高雄捷運、機場捷運、高速公路等，中華電信已建立2000座5G基地台，目標為年底達4000座、三年內會建造超過1萬座的5G基地台。不過，考量5G才剛開台，訊號在初期不會太好，中華電信將會把5G服務將結合3.5GHz頻段的90MHz頻寬和2100MHz的20MHz頻寬，並整合4G的1800MHz和2600MHz頻段，提供消費者高速率的5G體驗。至於 mmWave（28GHz）、SA 獨立組網方面，預期 5G 的服務開通還不會太快。台灣 5G 頻段有先前開放競標的 Sub-6（3.5GHz）的 n78（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星）之外，還有電信業者原有 4G 涵蓋的 n1（2100MHz，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星）、n28（700MHz，遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信）等頻段。在手機方面，今日開台有三星、LG、Sony三品牌共五款手機支援，台灣現有或即將上市的 5G 手機，以 HTC U20 規格最完整，支援 n1、n3、n28、n41、n78，具備 5G SA / NSA 雙模；Sony Xperia 1 II 則是支援 n1、n3、n28、n77、n78、5G NSA；LG V60 ThinQ 支援 n1、n3、n28、n78、5G NSA；SHARP AQUOS R5G 支援 n1、n3、n28、n78、5G NSA。而三星 Galaxy S20 系列僅支援 n1、n78、5G NSA，無n28 頻段；而去年在台灣推出的 vivo NEX 3 與 HUAWEI Mate 20 X 5G 僅支援 n78。而後將有夏普、宏達電等5G手機支援。