微星總座墜樓震驚各界！監視器拍到「他單獨走上7樓」

微星科技總經理兼執行長江勝昌7日驚傳墜樓意外，經送醫後宣告不治，享年56歲。據了解，江勝昌畢業於交通大學電子研究所，過去曾任揚智科技協理、微星桌上型平台事業本部總經理，去年1月甫接任總經理兼執行長一職，至今到職逾1年時間即驟逝，令微星全公司上下都深感哀痛。據警方調閱監視器畫面發現，江勝昌當日下午單獨1人走上7樓，事後未找到遺書，詳細墜樓原因仍待釐清。
新北市政府警察局中和分局指出，警方約於昨日下午2時接到報案後，立即趕往現場，到場後於該公司大門左側機車停車場車道上發現江男，隨即拉起封鎖線，並立即將江男送往雙和醫院急救，不幸最終仍回天乏術。
警方調閱監視器畫面後，僅看到江男獨自1人上到頂樓7樓，但未拍到墜樓瞬間，事後也沒找到遺書，但有發現他正在服用一些藥物，詳細墜樓原因仍待釐清。
對於該起不幸事件，MSI微星科技7日傍晚發表聲明指出，總經理兼執行長江勝昌於7日稍早因「個人健康因素」驟然辭世，公司同仁甚為哀痛，目前公司已經啟動緊急應變措施，各部門營運正常，謝謝各界關心。
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