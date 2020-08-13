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三星5G旗艦手機17日開放預購！售價3.59萬起　登錄贈耳機

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-13 17:37:57update2020-08-13 17:38:52

▲台灣三星電子今（13）日正式宣布Galaxy Note20 5G旗艦系列在台上市，兼顧生產力與娛樂性的強悍效能。（圖／三星電子提供）
▲台灣三星電子今（13）日正式宣布Galaxy Note20 5G旗艦系列在台上市，兼顧生產力與娛樂性的強悍效能。（圖／三星電子提供）
隨著5G世代到來，智慧型手機換機潮逐漸湧現，根據Strategy Analytics報告顯示，今年5G智慧型手機全球總銷量預期將達2.34億支。台灣三星電子今（13）日正式宣布，Galaxy Note20 5G旗艦系列在台上市，建議售價為3萬5900元起，自17日上午12時起至24日23時59分止開放預購登記，預購即贈市價近6000元的無線藍牙耳機。

身受粉絲喜愛的標誌性S Pen，書寫延遲將大幅降低，更新增「遠端遙控3.0」五種手勢，透過簡單的上迴勾、N字搖擺等動作，可輕鬆進行返回主螢幕、螢幕截圖等操作。該手機新增「筆記總管」，將眾多筆記輕鬆分類管理，會議記錄、隨手備忘錄、繪圖創作歸類井然有序。

初登場「語音同步筆記」更是對於抄寫課堂重點、進行訪問或記錄講座心得的功能，透過錄音與書寫軌跡同步，事後若要對照自己抄筆記當下的錄音內容，不需再辛苦來回拖拉音檔找秒數，點選特定區塊文字即跳至該聲音段落；此外，該機也支援PDF匯入筆記，或將筆記轉為PPT格式，讓行動工作更加得心應手。

▲台灣三星電子今（13）日正式宣布Galaxy
▲台灣三星電子今（13）日正式宣布Galaxy Note20 5G旗艦系列在台上市，兼顧生產力與娛樂性的強悍效能。（圖／三星電子提供）
該系列的頂尖攝錄影規格，為使用者細膩記錄精彩視界，Note 20 Ultra搭載1億800萬畫素億級相機與全新雷射自動對焦功能，清楚捕捉生活的每個精彩瞬間；也支援50倍超高倍變焦、超清晰夜拍，於目標物遠方或是低光源狀況下帶來令人驚艷的效果。

該旗艦系列內建全新專業影片模式，支援8K高畫質21:9錄影，搭配24fps呈現宛如電影的拍攝質感；或使用120fps超高禎數進行拍攝，可創造如同真實世界般的流暢感，而若放慢影片速度打造慢動作效果，畫面依然清晰。用手機打造高品質影片最重要的關鍵，即是聲音是否能清楚收錄，該系列的全新「全指向收音」功能，可以讓掌鏡者依照需求選擇前、後方或全指向收音，並支援外接USB麥克風或連接藍牙耳機模式。

▲Galaxy
▲Galaxy Note20 5G系列提供使用者強大的5G及Wi-Fi6效能，讓使用者輕鬆瀏覽高畫質影像。（圖／三星電子提供）
為帶給使用者更加沉浸式的觀影體驗及有效提升工作效率，該旗艦系列於硬體規格全面升級， Note20與Note20 Ultra分別搭載6.7吋平面與6.9吋曲面O極限螢幕，最高達94.8%螢幕占比，視野遼闊無邊、更顯震撼。其中，Ultra更配備4500mAh超大電量與Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，支援120Hz畫面更新頻率，讓視覺更加清晰與流暢，且支援智慧動態調節，可根據觀看內容調整適宜的更新頻率。

在售價方面，Note20 Ultra 5G的12GB+512GB版本建議售價為4萬6900，12GB+256GB版本建議售價為4萬3900元；Note20 5G的8GB+256GB建議售價則為3萬5900元，兩款機種預計28日起於全台各大通路正式上市。

預購時間自17日上午12時起至24日23時59分止開放預購登記，名額有限，額滿為止，於全通路預購消費者，上網登錄即送售價5990元的無線藍牙耳機；針對非預購消費者，自8月28日至10月31日，於全通路購買該系列，上網登錄即可獲得售價5290元的無線藍牙耳機。

關鍵字

三星 SPen GalaxyNote20 Note20Ultra 5G

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