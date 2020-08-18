中華電攜手日月光、高通　打造首座5G mmWave智慧工廠

中華電信、日月光、高通今（18）日宣布，聯手打造台灣首座5G mmWave企業專網的智慧工廠，將於日月光高雄廠生產線導入「AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作（Remote AR Assistance）、綠科技教育館AR體驗環境」三大應用。

經濟部技術處新世代通訊技術推進辦公室（5G辦公室）為推動國內5G產業發展，召集國內外龍頭大廠，包含全球封測龍頭－日月光、無線通訊科技創新領導者－高通，以及國內電信龍頭－中華電信，共同建置台灣首座基於5G mmWave專用網路的智慧工廠。在整個規劃和建置過程中，高通及中華電信將提供技術支持與整合方案，參與的各方將鼓勵台灣製造業者研發與供應相關網路設備，諸如5G mmWave小型基地台等，以發揮在5G mmWave專用網路的生態系統中的重要作用。

經濟部技術處5G辦公室指出，政府的目標不僅要建置台灣首座5G mmWave智慧工廠，更將首次導入由台灣廠商所提供的小型基地台，大幅推升台灣網通產業的競爭力。

5G辦公室強調，導入台廠小型基地台的任務艱巨，其中存在相當高的技術難度；高通及中華電信將扮演技術整合的橋樑，透過底層晶片軟硬體技術，排除整合相容性問題。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，國內5G可釋出的28GHz mmWave總頻寬為3.5GHz的9倍以上，可滿足企業對於高速率、低延遲的需求；在台灣，中華電信擁有mmWave最大連續頻寬600MHz，並且致力於5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等五大領域進行技術研發；這次的三方合作，將提供5G mmWave企業專網，達成促進國內5G產業發展，同時也提升整體智慧製造生產效益的目標。

日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮表示，日月光多年來一直致力於智慧製造，透過全廠的人員與系統整合管理，已完成多座智慧工廠；在AIoT智慧工廠解決方案中，導入A+B+C to D。運用了人工智慧（AI）、大數據分析（Big Data）、自動化技術（CIM） ，來達成工廠數位轉型（Digital Transformation），也透過自走車（AGV）、機台自動派工、環衛與工安、能源管理、倉儲管理和互連技術等，強化即時遠端監控和工廠管理，有效提高生產力；未來導入5G mmWave企業專網，將可解決原本Wi-Fi傳輸延遲、連線不穩定與訊號干擾等問題，進一步提高生產效益，同時提高設備維護的效能。

美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，5G mmWave是實現工業物聯網（Industrial IoT；IIoT）的基礎，對追求彈性製造、預測性維修和更高生產效益的智慧工廠而言，5G mmWave高速率、低延遲、大頻寬的特性，將把這段轉型過程推向更新的高度；身為行動科技領航者，高通致力加速5G商用進程，在mmWave的研發與運用上，更是領先全球；此次非常榮幸能與台灣的產官學界攜手，在打造整合垂直應用的5G mmWave智慧工廠過程中，提供技術支援，共同為強化台灣5G網路完整性及發展5G產業生態系而努力。

作為此次5G mmWave智慧工廠、5G垂直應用場域三大應用之一的「綠科技教育館AR體驗環境」，將成為台灣最大的5G mmWave +AR實驗場域。業者表示，日月光綠科技教育館是目前全台最大中水回收廠，它汲取工廠放流水，經水資源淨化再回到製程利用，成功的落實日月光對水資源「減量、回收、再利用」的管理原則；日月光綠科技教育館採用最新5G mmWave 及AR技術，為參訪人員提供水資源環教課程，成為以創新作法推廣水資源保育的表率。

據了解，這座由經濟部技術處5G辦公室促成，中華電信、日月光、高通共同打造的台灣首座5G mmWave智慧工廠，預計於今年年底完成。