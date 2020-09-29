Ubike陷資安危機風暴　業者發聲明駁斥：無個資洩漏疑慮

2016年全台6縣市共2.2萬輛的微笑單車YouBike因系統當機無法使用，業者微程式懷疑有內鬼，卻意外爆出公司資安管理有疏失，甚至程式控制研發是來自北京的科技廠商，外洩風險引發外界憂心，對此，YouBike與微程式發布聲明，強調並無用戶個資洩漏疑慮，目前全轉由微程式公司自主開發。