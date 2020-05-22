降息誰受益／降息為房市注入活泉？業者持保留態度

▲歷次降息交易量表現。（圖／住商機構企劃研究室提供）

為恢復疫情對國內產業的衝擊，央行3月19日宣布降息一碼。隨後，各公股銀行也配合政策推出房貸紓困，讓滿足特定條件的民眾可再降1碼。房貸降息看似有利房市成長，但事實上業者大多保持保守態度。專家分析，這波降息幅度不大，且目前本來就是房貸低利時期，看來對今年不動產買賣移轉棟數影響些微。在全球遭受新冠肺炎疫情衝擊後，各國紛紛降息救經濟。台灣央行也不例外，3月中正式宣布降息1碼，這是過去4年以來首次降息。公股銀行也配合紓困，推出4月1日至9月30日的再降1碼的優惠。民眾只要與公股銀行貸款在1千萬以內，且貸款房產為自用住宅，搭配央行降息與公行紓困方案後，房貸利率就能在半年內降2碼。綜觀近20年來央行五波降息，以SARS期間的降息最為人熟知。當時為遏止疫情衝擊，央行於2003年5至6月共降息1碼。據內政部資料，2003年全國買賣移轉棟數為34.9萬棟，降息後隔年買賣移轉棟數衝高到41.8萬棟，整整多了6.9萬棟。住商機構企劃研究室表示，2000至2001年為紓解網路泡沫、911事件及納莉颱風對經濟的衝擊，接連降息11次、共降息10.5碼，當時平均房貸利率約6.81％，仍在高檔；2002年再降一波，平均房貸利率約4.40％，而買賣移轉棟數於2001年以25.9萬棟探底反彈後一路走高，到發生SARS的2003年也持續量增，SARS隔年到達高檔；之後2008年發生金融海嘯故交易量縮，當時平均房貸利率約2.53％已處低水位；2015至2016年累計降2碼後，平均房貸利率不到2%，但同時政府祭出打房政策，雖然房市交易從2017年復甦，但買賣移轉棟數也未創新高。這次降息是否真的有利房市？大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，對自住客而言，這次央行與公行降2碼，也就是利息降0.5％，但目前已是低利率市場，影響幅度不大；對買方而言，是否要進場也要視房價而定，但目前房價斷頭潮很難發生，因此這波降息是否有助買氣，還有待觀察。「過去可能比較有感，現在可能跌得少。」住商不動產企畫研究室經理徐佳馨徐佳馨認為，每一次的房價或是股市下修，其實就是財務重新分配，但如果你本身槓桿不大，所擁有的財富也都差不了多少，整體而言，近年來不動產價格已經難有變化。徐佳馨建議，如果民眾自備款夠，就可以準備「上車」，因為現在房價已經很難等到低點，與其多等幾個月買個可以上車的產品，倒不如早一點付房貸，以減輕未來的還貸壓力。至於房市有那些產品適合入手？徐佳馨指出，還是推薦台北2千萬以下、新北1500萬以下的兩房產品，畢竟現在市場上「小宅」還是主力，但得注意坪數得要15坪以上，否則房貸很難過銀行這關。另一方面，郎美囡也指出，商用不動產市場從去年以來，表現都是優於住宅市場，起因是台商、海外資金回流，使得國內商辦、廠辦需求大增；這次降息對要入手商用不動產的人士來說，確實是一個時機點，因為這波不管是疫情或是降息，都可能會讓賣方提高讓利空間，較容易促成成交。