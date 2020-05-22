降息誰受益／低利有助房貸成長？2變數讓銀行樂觀不起來

新冠肺炎全球擴散，也衝擊經濟，全球央行掀起降息風，台灣央行3月20日也降息1碼、即0.25個百分點，這也是自2016年7月1日以來央行首次降息，而為紓困公股行庫更在政府要求下消費貸款利率加碼降息1-2碼，房貸利率也創史上新低，但「低利率」是否有助房市回溫及銀行房貸業務的成長？國內公、民營銀行業者多持保留，認為低利率可稍微減輕購屋者負擔，有利自住需求購屋者進場，但國內利率已處低檔，對市場激勵效果應有限，加上疫情影響，全球景氣下滑及股市修正，也將影響民眾購屋力道，整體而言，降息後國內房貸業務是否成長，仍須視疫情變化及景氣復甦情況而定。國內房貸龍頭銀行土地銀行就指出，雖然低利率環境下有助推升購屋需求，但目前受新冠肺炎疫情由亞洲迅速擴散至歐美，在全球新增感染病例尚未趨緩的情況下，民眾對房市的消費信心趨於保守觀望，從房市329檔期建商推案狀況來看，已從看好台商回流的「積極」轉為「觀望」，預估上半年推案仍將以去年推案的餘屋去化為主，下半年房價變動趨勢端視疫情後續發展而定。華南銀行認為降息當然可以帶來一定的效果，譬如低利投資環境與資金寬鬆情況預期資金可能流向資本市場，土地、收益型商品，但是否帶動房市買氣，主要仍受房價影響，貸款利息降低影響效果有限。彰化銀行分析今年第1季六都建物買賣移轉合計為5.3萬棟，年成長6.9%，其中以桃園市、台北市、台中市分別增加28.3%、16.8%、12.5%，表現相對亮眼，全台房價仍持續走穩，但3月中旬開始，隨著新冠肺炎疫情升溫，在看屋人潮大幅下滑之下，許多建商已推遲329檔期的案量，房價目前則尚未見到明顯的影響。因此，儘管這次央行一次降息1碼，國內房貸利息創下史上新低，但國內利率已處低檔，因此對市場激勵效果應該有限。此外，相較於央行調降利率利多，在全球與國內疫情仍未減緩之下，民眾看屋意願大減，整體房市交易量恐將反轉向下，一旦疫情拖長，進而衝擊到就業市場與民眾收入，國內房市恐出現降價求售的賣壓潮。合庫銀行則認為降息可稍微減輕購屋者負擔，有利自住需求購屋者進場，購屋信心度增強可些微降低疫情的恐慌程度，只是對房市激勵效果應屬有限，表要是受疫情影響，全球景氣下滑及股市修正，亦將影響民眾購屋力道，整體而言，降息後國內房貸業務是否成長，須視疫情變化及景氣復甦情況而定。第一銀行也提到今年受疫情事件，導致看屋人潮減少，房市交易量可能因此而受影響，儘管短期內疫情恐對買氣造成衝擊，鑑於目前房市以自住買盤為主，加以市場資金充沛且房貸利率仍處於相對低檔，未來對房市的影響有待觀察。民營銀行同樣與公股行庫看法一致。國泰世華銀行也覺得房市除利率為主要影響因素外，亦會受整體經濟情況影響，若該狀況未來並未改善，房貸業務將受影響。台北富邦銀行則指出全球降息有助於購屋自住或投資，尤其目前投資市場不穩定，加上有土斯有財的觀念根深蒂固，可帶動房市發展，但影響房市因素眾多，例如目前疫情延燒，賣方雖願降價求售，但買方縮手等待，房市交易時間拖長。因疫情導致市場對後續房市看法轉趨保守，房貸業務是否會受影響仍需再觀察。玉山銀行也提到國內房市在2014年中起已經過一波下修，加上市場長期維持低利率的環境，和SARS當時房貸利率3%至5%不同，因此短期較無大量拋售的可能，但根據3月份住展雜誌的房市風向球顯示，目前房市處於谷底的藍燈，這也說明在疫情及經濟環境的影響下，買賣雙方處在持續觀望的氛圍中，影響房市成長有限。不過，兆豐銀行認為降息有助於房貸業務成長，即便目前受新冠肺炎疫情影響，會影響看屋、購屋意願，自住買房需求仍在，只要有適合自己居住需求的物件，賣方願讓點價，都還是會成交，以兆豐銀行的房貸量而言，有逐步成本的趨勢。