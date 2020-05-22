降息誰受益／不符缓繳資格沒關係　房貸減壓還有這些辦法

因應新冠肺炎對產業影響，政府祭出紓困措施，在房貸部分，除央行降息1碼，公股行庫利率再降1碼，為期半年，只是對放無薪假或失業者來說，沒收入怎麼付貸款？銀行也有針對受疫情影響的客戶，提供半年本金及利息缓繳，至於不符合申請資格的房貸戶，也可向銀行申請寬限期（只繳利息）或拉長貸款期間，但前者因期滿後還款金額將增加，辦理前應先評估有無能力負擔。另可透自身的繳款習慣，每個月將多餘資金作部分還本，讓貸款本金下降，產生的月付息也會一併調降以減輕負擔，初貸者也可選擇前低後高階段式還款方案，減輕還款壓力。根據勞動部5月1日發布減班休息（無薪假）統計，截至4月底，實施無薪假的企業有922家，1萬8840人。也因為疫情衝擊許多產業，在放無薪假、失業或收入減少下，若本身還有貸款，生活壓力更大，雖然政府祭出多項紓困措施，以房貸來說，政府除要銀行針對受疫情影響者提供半年本息利息緩繳措施，也要求公股行庫除央行降息的1碼之外，消費性貸款要加碼降息，而且所有客戶適用，房貸部分則以自用住宅客戶為主。只是，若不符申請貸款缓繳資格者，還有什麼方法可以減輕房貸還款壓力？兆豐銀行表示，減輕房貸負擔的方法有很多種，第一種是碰到短期的資金壓力，例如因受到疫情影響可申請寬限期，只繳利息暫不還本金，可以短暫減低貸款壓力。第二種是申請延長還款期限，原來只剩下10年的房貸，若跟銀行申請延長為15年還款，就可以立即降低還款壓力。而根據中信銀行中統計今（2020）年1至4月中旬線上申請房貸寬限期、貸款年限展延件數較去年同期成長2.6倍，線上申請房貸件數亦為去年同期的4.7倍。雖然房貸族可利用寬限期繳息不還本的特性來減低這段期間的還款壓力，合庫銀也提醒寬限期滿後還款金額將增加，辦理寬緩期前應先考量之後還款金額能否負擔。第一銀行也強調，不論是購買哪個區域，辦理房貸務必要考慮日後還款能力，若貸款初期需減輕負擔，可以申請寬限期或「前低後高-定額本金」的償還方式。要減輕房貸負擔，玉山銀行認為除可在與銀行有良好的信用關係前提下，與銀行申請寬限期（只繳利息）或是拉長貸款期間，另也可透過自身的繳款習慣，每個月將多餘資金作部分還本，讓貸款本金下降，產生的月付息也會一併調降以減輕負擔。至於目前年輕購屋族群，選擇30年以上的貸款需求增加，華南銀行提供2個省息妙招，首先是利用銀行提供的「隨薪所欲輕鬆還」自動額外還本功能，在辦理購屋房貸時，約定之後每月由銀行系統自動扣帳2千元償還本金部分，意即每月帳戶有多存下的錢可以由系統提前還本，若當月花費較多，帳戶已無存款，扣帳不成功也不會影響信用狀況。再來可選擇不綁約方式，即可隨時提前還本，無違約金等條件，未來有年終獎金或不定期獎金等收入亦可提前償還部分貸款本金，以節省背負貸款期間的總利息費用。土地銀行則提供建議，如果已有房貸者，如繳款皆正常下，可向銀行洽詢是否有調降利率的空間。彰銀則強調申辦房貸後，除了家庭每月必要開支及房貸攤還本息外，建議將每月剩餘資金分為投資理財及固定儲蓄，投資理財可採取申購定期定額基金或選擇較穩健之標的，固定儲蓄除了可作為臨時週轉需要的預備金外，當資金累積到一定金額後可提前償還部分貸款本金，以減輕利息負擔。