快找出來！1-2月統一發票千萬特別獎　還有7位得主未領獎

今（2020）年3-4月期統一發票將於5月25日開獎，不過，根據財政部統計，1-2月期統一發票1000萬元特別獎還有7位中獎人未現身領獎，200萬元特獎也有4位沒來領獎。由於領獎期限至今年7月6日止，還沒對獎的人快找出當期發票對獎，才不會與大獎擦身而過。
今年1-2月期統一發票在3月25日已開獎，開出的1000萬元特別獎中獎碼號為「12620024」，200萬元特獎的中獎號碼為「39793895」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「67913945」、「09954061」、「54574947」，另增開1組六獎中獎號碼為「007」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，可兌領特別獎發票有18張、特獎發票有14張。
不過，根據財政部統計，截至今（21）日為止，1-2月期統一發票1000萬元特別獎仍有7位中獎人未現身領獎，包括在台南市新營大盤大百貨商行花12元買用品、在台北市新生南路今華電子消費20元買電子零件配件、在高雄市楠梓區多那之烘焙坊消費20元、在新北市中和爭鮮花71元、在新竹縣竹北市7-11花90元買菸品、在台北市Uber Eats點套餐加服務費消費225元及在桃園市全聯花294元買食品及用品。
至於200萬元特別獎也有4位中獎人還沒有來領獎，其中包括在台南市柳營7-11買食品及飲品53元、在彰化縣彰化市台塑石油金油加油站加汽油100元、在PCHOME買生活用品619元及在台北市信義區7-11買酒品及用品328元。
財政部也提醒，由於今年1-2月期統一發票領獎期限至今年7月6日止，還沒對獎的人，趕快找出家中發票，才不會與財神擦身而過。
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