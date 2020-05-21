商總籲快發放消費券　防疫順時中盼經濟「超時中」

在全球逐步進入「後防疫時代」之際，國內也啟動防疫樂活新態度，但全國商業總會今（21）日召開記者會指出，國內防疫順時中，也希望經濟「超時中」！認為重啟經濟與邊境解封，拚經濟的速度不能慢於他國，且提出「便、立、通」三建言，呼籲政府6月1日發放消費券及著手開通國際商務通道、7月1日安心國旅上路、8月1日開放與國際旅遊聯盟地區人民往來，才能力拚全年GDP保1。商總理事長賴正鎰指出，根據商總持續對142個公會滾動式調查結果顯示，旅館業4月持續慘澹經營，都會型旅館訂房率不到1成，有的3至5月初維持近2個月訂房「+0」，觀光飯店訂房率約1.5成，利用餐廳促銷優惠，才能勉強補貼訂房損失。花東等風景區，雖然台灣本土疫情趨緩，但訂房率也只剩3至4成。交通運輸產業如汽車路線貨運業2月衰退30%，而小客車租賃業、遊覽車業4月持續嚴重衰退，其中小客車短租租賃業績衰退至少8成以上。其他，以觀光工廠型態為主之糕餅業者，4月營業衰退情形持續高達8.5成；電影業4月持續衰退近9成；餐飲業4月營收衰退約6至7成，但5月前兩周，雖感受到客人回流，但約是正常時期營收的一半，後續仍有待觀察。賴正鎰表示，如今國內疫情趨緩，民眾開始放心恢復正常生活，政府應該要加速推出振興方案，全力拚經濟。商總也提出(一)「便」民使用，速發消費券、(二)「立」即上路，擴大旅遊補助、(三)「通」達國際，解封商務旅遊等三大建言。除了拜託政府加速並擴大企業紓困、發放個人補助金與小額貸款，要多鼓勵國人到餐廳用餐，以國內旅遊取代出國，防疫廣告甚至可以替換主題，宣傳健康安全的消費旅遊，更要針對商務旅遊解封，趕緊與大陸、香港等鄰近國家地區談判，讓持有健康證明的企業主可以開放商務通行，並免去入境隔離等優先開放邊境的超前部署，真正救經濟。賴正鎰也指出，520新內閣甫上任，產業界期許新內閣團隊能解決產業一直以來關注的問題，包括「穩定兩岸關係，延續ECFA並復談服貿、貨貿與租稅協定」、「與更多國家簽署FTA，爭取加入RCEP與CPTPP避免台灣經濟被邊緣化」、「新經濟移民法加入投資項目，招睞高素質白領專業人才來台」、「能源政策以穩定供電為優先，必要時核能應延用到綠能成熟」、「三修一例一休，增訂服務業專章」等。在香港反送中事件後，亞洲金融中心地位已經有所動搖，賴正鎰認為台灣應藉機提升國際金融產業地位，打造台灣成為「世界新金融中心」，如此以來，台灣GDP就能維持在3%以上，國民所得也能提高到美金5萬元，將使台灣不只擁有讓世界羨慕的安心生活環境，全力拚經濟的成果也將讓台灣重返榮耀，再造經濟巔峰。