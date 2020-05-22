民眾消防意識升高！蝦皮「火災警報器」搜尋暴增250倍

近期火災意外頻傳，建築消防安全、電器使用安全等話題掀起網路熱議，蝦皮購物也觀察站上「防火」相關關鍵字搜尋量大幅上升，尤其以透天厝必備的「住宅用火災警報器」搜尋量最高，相比上個月成長破250倍，顯示民眾防災意識大幅提高。蝦皮購物也特別公開購買訣竅，希望能協助民眾安心網購防災用品，此外，針對這波梅雨鋒面，以及接下來即將迎來的颱風季，平台也精選多款500元有找防災、防水小物，呼籲民眾超前部署、完善居家防護，預防各種災害可能！

隨著各界的防災意識提高，蝦皮購物觀察站上「居家防護」品類近期需求增加3成，尤其可以彈性因應家中緊急狀況的「急救包」相關商品買氣翻倍，「消防設備」買氣更上升近8倍，其中最熱銷的商品為當火災發生時，有助於第一時間逃生的「住宅用火災警報器」，單日最高賣破500組；第二名是消防必備的「手提式乾粉滅火器」；而KTV大火後再次獲得關注的「防煙面罩」則位居第三名！

此外，對於消防設備的需求也反應在搜尋量上，尤其即將進入夏季用電量高峰期，「防火插座」搜尋量增加100倍，同時發現民眾主要關注防煙防火商品，「防煙面罩」關鍵字呈現兩位數成長，「滅火器」、「防火毯」等商品也有倍數上升。為了減輕網購防災商品的疑慮，蝦皮購物也公開消防設備網購訣竅，提醒民眾優先選擇評價高的賣家，更重要的是認清消防設備型式認可號碼，兩步驟安心購！

回顧今年（2020）第一號颱風「黃蜂」上週一度增強為中颱，後續更發布海警，颱風季正式來臨！蝦皮購物精選防災懶人包，整理出火災、颱風、地震等防災必備小物，建議民眾居家防護需面面俱到，平時就該做好萬全準備，超前部署才能打造百分百安全家園。

為此，電商平台業者精心推出「防災懶人包火災篇」，根據內政部消防署統計，去年全台火災致死案件中，最常見的起火原因為「電器因素」，夏季來臨代表著冷氣、風扇等電器使用率也跟著提高，民眾需注意同一插座不要同時使用多個高功率電器，或者選購電力過載時會自動斷電的「高溫斷電延長線」，基本款1.8米限時特價只要305元，就能替換家中老舊延長線！此外，安裝容易的「住宅式火災警報器」、經典好用的「10型手提式乾粉滅火器」、可維持90分鐘緊急照明的「LED緊急照明燈」等，全部500元有找，提升居家安全只需銅板價。

▲防災推薦安裝容易的「住宅式火災警報器」，只要480元。（圖／品牌提供）

▲防災推薦手提式乾粉滅火器，只要440元。（圖／品牌提供）

此外，也推出針對「防災懶人包颱風篇」，因強風與豪雨是颱風的兩大破壞因子，嚴重的話會造成財物損傷甚至水災，為了正面迎擊颱風季，「兩件式雨衣」、「輕巧防水雨鞋」，限時優惠最低只要79元！蝦皮購物也建議易淹水地區民眾可以先準備沙包及萬用工具組，以備不時之需，精選「寶工多用途維修起子組」、「機械堂精工起子機6件組」5月19日到5月21日快閃特價6折起。

▲防災推薦57合一多用途維修起子組，只要449元。（圖／品牌提供）

最後，業者更精心推出「防災懶人包地震篇」，台灣位處包含全球9成地震活動的環太平洋火山地震帶，在家中準備一個「急救避難包」已是許多台灣人共識，除了乾糧及飲用水，避難包中也建議放入醫藥急救包及呼救用的手電筒、哨子，「GREENON 迷你強光變焦手電筒」，13折優惠只要99元！

內政部消防署108年火災概況