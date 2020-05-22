鴻海董座劉揚偉：最壞也最好年代　年中成立研究院

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，市場關心主力為代工的鴻海要如何因應。而今（22）日致股東報告書出爐，董事長劉揚偉指出「任何一個時刻都可以是『最壞的時代，也是最好的年代』」。如今集團要從勞力密集轉為腦力密集為主的結構，而為現況優化、數位轉型與轉型升級，今年年中將成立鴻海研究院，下設五大研究所。另外，美國威州園區則計畫今年年中開始試產。鴻海董事長劉揚偉在致股東報告書指出，去年2019年對集團來說是相當不容易的一年，外有中美貿易大戰，內有公司領導團隊交棒轉換，但即使充滿挑戰的，仍然繳出了全年營收再創新高的漂亮成績單。回顧過去這半年，全球歷經疫情衝擊，集團一方面首重防疫、務求確保員工安全，一方面心繫客戶，加緊復工復產腳步。雖然疫情為世界經濟帶來了考驗，但集團也認為「任何一個時刻都可以是『最壞的時代，也是最好的年代』」，就看是否準備好迎接新局。也因此，要讓原本以「勞力」密集為本的體質，脫胎換骨為以「腦力」密集為主的結構，具體做法就是走上F 1.0現況優化、F 2.0數位轉型、以及F 3.0轉型升級等三條看似有區分、其實卻是合而為一的道路。F 1.0現況優化部份，除去年宣示的「分工、分享、興利、除弊」外，還要「強中央、富地方」讓中央與子公司，以及中央與次集團之間分工清楚。F 2.0數位轉型方面，要善用數位科技使整體營運更有效益，如建構了供應鏈管理平台，同時建立各種大數據資料庫，形成自動化的智能決策流程，也提高決策速度與品質。至於F 3.0轉型升級，將投資「電動車、數位健康、機器人」此三大產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」這三項新技術領域，以「三加三」作為公司重要的發展策略。以電動車為例，希望可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」。因此，為鞏固在技術領域的領先地位，公司特別將在年中成立鴻海研究院，預計下設五大研究所，分別為：人工智慧研究所、新世代通訊研究所、量子計算研究所、資通安全研究所、奈米半導體研究所，而其研究成果將前瞻支持鴻海5年後的成長戰略。鴻海指出，美國威斯康辛州的投資案按規劃穩定前進，其中威谷科學園區中最大廠房已完成封頂建設、威州製造園區也計畫在今年年中開始試產。鴻海2019年全年合併營收為新台幣5.343兆元，較前一年增加1%；本期淨利歸屬於母公司業主為新台幣1,153.09億元，每股盈餘為新台幣8.32元。雖今年受到疫情衝擊，但日前仍啟動2020年校園徵才，瞄準「三加三」即機器人、數位醫療、電動車，人工智慧、半導體、第五代行動通訊（5G）應用人才，祭出新鮮人待遇起薪4.5萬元起，並首度舉辦線上徵才。