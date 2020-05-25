首都捷運宅房價僅2字頭　房仲業者看好越南不動產市場

▲這一波新冠疫情對越南房地產的影響甚小，總體來說越南房產依然熱絡。（圖／21世紀不動產提供）

中央流行疫情指揮中心21日表示，紐西蘭、越南在疫情資訊與管制做得不錯，可望列為第一波開放短期商務往來的國家，未來針對外籍商務人士入境，可能縮短檢疫天數。國際房仲業者分析，越南在本次疫情中控制妥當，擁有人口紅利潛力，內需市場充足，且在首都捷運宅價位換算台幣每坪僅23至25萬，相信未來疫情趨緩時，越南仍為海外房地產投資首選。21世紀不動產企劃研究室分析，越南2019年GDP成長率達7％，總人口數9800萬人，且15至45歲占了總人口約55％，顯示出越南擁有人口紅利潛力且內需市場充足；在不動產市場方面，2020年開始越南河內捷運宅的投資非常踴躍，在當地購入的外國人主要為韓國人、台灣人、香港與新加坡人，首都河內市在師範大學捷運站旁的捷運宅，在不到一周的開賣期間就可售出超過100間給外國人的名額，其價格換算台幣大約是每台坪23至25萬。企研室指出，對於越南本土市場來說，國家正處於起步發展階段，年輕人開始累積財富，有高比例年輕人正準備在首都建造他的人生夢想，因此首都河內的房市剛性需求扎實，交易仍然熱絡。防疫方面，企研室表示，越南政府超前佈署實行社會隔離制度，採取半封城狀，使疫情控制妥當；如今社會隔離制度已於4月23號解封，目前社會復工情況良好，這一波新冠疫情對越南房地產的影響甚小；總體來說越南房產依然熱絡，在未來開放外國人入境後，可以讓更多的投資人能夠順利地在-越南找到高潛力的房地產物件。21世紀不動產董事長王福漲表示，房地產短期較不受疫情影響，並且不動產具有保值效果，各國經濟皆受到衝擊，紛紛祭出各項金融應對措施，投資人也趨向保守，未來不排除有通貨膨脹之情形，因此投資具保值的不動產將是未來投資趨勢。