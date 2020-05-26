安心旅遊復甦票券商機！蝦皮響應旅遊計畫公布5大熱點

國內疫情逐漸趨緩，政府鼓勵民眾展開「防疫新生活運動」，希望民眾在維持個人防疫措施的情況下，可以放心進行戶外活動。日前交通部也宣布將逐步啟動防疫安心旅遊計畫，預計於5月下旬推動第一階段防疫旅遊。消息一出，旅遊業者和防疫宅在家已久的民眾們皆喜出望外，這波政策也預計可刺激旅遊票券的網購商機！





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▲安心旅遊復甦票券商機！蝦皮購物響應防疫新生活運動，公布TOP 5旅遊熱點，也提供消費者，追刺激、瘋自然、賞美景3大攻略推薦，更讓防曬、防蚊、防疫隨身小物熱銷翻倍。（圖／品牌提供）



根據東方線上消費者研究集團調查顯示，疫情過後有近6成的民眾最想進行國內旅遊；近日台灣疫情趨緩，交通部長林佳龍也於日前（5/12）宣布，將逐步推出「防疫安心旅遊」，提倡國內旅遊拚經濟。消息一出，旅遊市場的銷售也逐漸活絡，蝦皮購物即觀察到站上旅遊票券關鍵字搜尋量，也在5月攀升至超過6成的漲幅，尤其如環境開闊、能與動物近距離接觸，又能暢玩刺激設施的六福莊票券，商品搜尋熱度更有翻倍的成長！蝦皮購物也整理自政策宣布後銷售最好的前5大旅遊票券註一，並為消費者整理出3大旅遊選項！蝦皮購物也看好國內旅遊市場，期待「景點」、「住宿」類的票券銷售表現在政策的推動下能逐漸成長。





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想要親近大自然自然，尤其是家中有小朋友的民眾，就相當推薦「埔心牧場」、「綠世界生態農場」等適合闔家旅遊類景點，除了有漂亮的景色外，還能近距離接觸、餵食各式各樣的動物。而對大海深深著迷的朋友，則可選擇「花蓮海洋公園」，除了有精采的海豚、海獅表演外，還有斥資千萬打造的奇妙海洋慶典，一同享受快樂氛圍！





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