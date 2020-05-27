端午彩券加碼7億　大樂透增百組百萬　威力彩機動加2億

台灣彩券公司今（27）日宣布今（2020）年端午加碼6月1日起跑，而且不僅加碼遊戲達5款，總加碼獎金更高達7億元創新高，其中「大樂透」加碼100組100萬元獎項；「威力彩」視頭獎累積金額機動加碼2億元；「今彩539」頭獎單注獎金提高至1000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高到3000萬元；39樂合彩」也首次加碼「二合」玩法， 單注獎金從1125元提高至1500元，每期每組選號均設有銷售注數上限3000注；每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」亦獎連續加碼16天。台灣彩券公司表示，端午加碼活動率先登場的是周一至周六天天開獎的「今彩539」和首度加碼的「39樂合彩」。「今彩539」自6月1日起至6月13日連續12期，頭獎單注獎金從原本的800萬元提高到1000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高到3000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3000萬元。擁有不少忠誠玩家、每注售價25元的「39樂合彩」也首次加碼「二合」玩法， 6月1日至6月13日「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1,500元，但為避免開出熱門號碼造成獎金支出過多影響公益彩券盈餘，「39樂合彩」的「二合」玩法每期每組選號均設有銷售注數上限3000注。至於最受民眾歡迎的「大樂透」將於6月9日加開100組促銷獎號，總加碼獎金1億元。民眾購買6月9日當期開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任1組加開的6個促銷獎號（1至49號，每組開出6個號碼），就可以得到100萬元獎金。但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。易於累高頭獎的「威力彩」採取頭獎機動加碼的方式，6月1日至7月30日期間，若「威力彩」前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」將從6月25日起連續加碼16天，「基本玩法」1至6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍，「猜大小」玩法獎金倍數由6倍提高為7倍，「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。