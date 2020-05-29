股東會前線／金融股配息估近2千億新高　存股族挑股4重點

▲台灣上市櫃44檔金融股近3年填息狀況。（圖／國泰投信提供）

進入股東會旺季，近期各金控公司舉辦股東會，多數配息亮眼，整體殖利率相較去年大幅成長，而且金融股以配發現金股利為主，估計今年將配發現金股利超過1940億元、年成長8.6%，對於存股族來說極具投資吸引力，但專家也提出選股4大注意事項，尤其想要領到股利就要參與除權息，且要真正賺到股利，股價要漲回到除權息交易日前一日股價，才算是真正把股利放入口袋中。今年以來台股大盤的震盪幅度猶如驚濤駭浪，2月底至3月中旬半個月就跌了3千點，但兩周內因歐美股市反彈與520行情啟動，再迅速站回1萬點，近期則在疫情走緩及市場資金寬鬆情況下，持續向上挑戰萬一關卡。不過，萬一關卡前震盪加大，但觀察5月初以來，台股在低檔位置有官股券商等買盤低接，而其中官股券商優先加碼獲利穩定的產業龍頭及金融股，近期買超張數前10大個股中以金融股占4成。若就台股今年首季財報出爐，全體上市櫃公司獲利僅3510.94億元，季減少幅度達20.55%，年減幅度亦達20.71%，是近年來罕見雙雙衰退幅度逾兩成的新低紀錄，金額更是2013年第1季以來單季度最低。相較於受疫情影響的全體公司獲利慘況，金控股獲利能力卻較不受影響，第1季自結獲利合計高達868.17億元，15家上市櫃金控就貢獻了全體公司獲利的1/4之多。法人分析，目前金融指數的評價來到區間下緣，且資本強健的金融個股今年也積極發放現金股利，不少金融股有不錯的殖利率，因此預期今年仍有股利行情可期，且即將進入除權息旺季，因此對於資產品質良好、資本強健且具有高殖利率的金融股可為首選標的。國泰投信就指出，若以去年一整年的獲利狀況來看，金融股賺錢能力更是凸出。整體上市櫃公司去年總獲利1.98兆元，是史上第3高，而獲利前5名的優等生中，國泰金、富邦金、中信金赫然在列，金融股獲利能力不僅受疫情衝擊較小，在市場承平時，獲利也相對更穩定、更優異。國泰股利精選30 ETF(00701)經理人蘇鼎宇進一步表示，金融股近年股利政策以配發現金股利為主，去年合計配發現金股利1787億元，今年預估將超過1940億元、年成長超過8.6%，金額創下歷年新高。此外，巴菲特的投資公司波克夏•海瑟威（Berkshire Hathaway）第1季的資產配置中，仍持有大量金融股，可看出股神對金融業仍樂觀看待。不過，法人提醒挑定存股仍有4大注意的事項，包括一、是否穩定配息，避免忽高忽低，影響未來的現金流規畫。二、要檢視過去3至5年的平均配息率，不能只看1年，也要觀察過去的平均配息率。三、是否能填息，才不會賺了股息，賠了價差，另也要留意股價的成長性，最好長線呈現成長格局，如果長線下跌也不適合。四、注意流動性，確保在交易市場的流通性，不會想賣賣不掉，或是被迫賣在不好的價位，且流動性太低，股價較容易波動。國泰投信也提醒，想要領到股利就要參與除權息，且要真正賺到股利，股價要漲回到除權息交易日前一日股價，才算是真正把股利放入口袋中。統計近3年，44檔上市櫃金融股填息狀況，平均有30檔在約2個半月間就完成填息，去年彰銀更是在3天內就完成填息，顯示金融股真正能讓股東的股息入袋為安。假若投資人沒有時間或是不知如何選擇？金融高占比的台股ETF也是許多存股族的首選，可分散風險，交給專業經理人，省去自己研究的心力，尤其金融股不只獲利穩定、配發股利大方，更能真正賺到股息，加上近期大盤震盪向上，未來還有資本利得空間可期，法人建議可逢回布局。