疫情趨買氣漲3成！新莊成「房市黑馬」房價站穩5字頭

▲據房仲業者觀察，不少短期觀望的剛性需求逐漸出籠，看屋人潮、買氣皆大回升3成。（圖／科達機構提供）

▲據房仲業者觀察，不少短期觀望的剛性需求逐漸出籠，看屋人潮、買氣皆大回升3成。（圖／科

隨著國內疫情趨緩，近期房市也隨之解封。據房仲業者觀察，不少短期觀望的剛性需求逐漸出籠，看屋人潮、買氣皆大回升3成，建商全力衝刺520檔期，北台灣推案量高達2400億元；其中，有「3捷優勢」的新北市新莊區一躍為今年房市黑馬，加上新北產業園區議題、宏匯廣場7月開幕，讓鄰近上新莊副都心、頭前重劃區站穩4字頭平均房價，新建案則衝上5字頭。科達機構董事長賴建程表示，國內疫情趨緩，自5月開始，全台整體看屋人潮相較前兩個月大增2至3成，不僅今年北台灣又以新莊區1至4月建物買賣移轉量累計1869棟最多，成為新北市交易量冠軍。科達機構指出，撇除副都心、頭前重劃區之外，上新莊單價每坪38至50萬元指標社區共達31個；其中，每坪38至40萬元有8社區，集中歐洲村重劃區，房價每坪40至50萬元有19個社區，重劃區周邊則以「家家富富」、「璽園」、「鳳凰花園」、「永鼎國璽」每坪成交45至47萬元最高，至於每坪達50萬元以上則有4個指標社區，包括「富貴中華」、「傳家尊爵」、「永鼎帝京」、「泰舍至善元」每坪也逾50萬元，多集中舊市區，以「富貴中華」平均每坪逾56萬元最貴。科達機構指出，若觀察上新莊5年內新成屋、在售新案，房價每坪41至56萬元，今年預售新案則有「富都新庄」每坪開價52萬元，「新泰陽」開價45萬元，唯獨「新莊海悅花園」開價僅落在3字頭，開賣2日已售5成。賴建程指出，新莊區因交通機能發達，享桃園機捷、環狀線與新蘆線3條捷運優勢，公車線也密集便利，並有國道1號、3號及64、65快速道路，可快速達台北市、新北板橋、中和等蛋黃區，同時上新莊學區完備，因此吸引不少剛性買盤、換屋族購屋；舊市區商圈發展純熟也是房市一大亮點，沿線餐飲、超市等店家群聚，因此吸引雙北人口移居；此外，沿著中平路直走有「新莊文化藝術中心」，是當地重要的藝文展演空間，未來串聯國家電影文化中心，成為嶄新藝文朝聖地段。而新莊最早期發展區塊為「新泰、中正路商圈」，商家密集。賴建程分析，該區塊因市區機能佳、鄰近捷運新莊線，區域自用買盤穩定、人口密集度高，加上素地稀少，近年推出新案皆銷售佳，平均每坪45至55萬元；該區可連結上新莊副都心今年7月開幕的宏匯廣場，也可直通下新莊輔大COSTCO商圈與輔大、丹鳳商圈，增值潛力佳。