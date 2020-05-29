股東會前線／兩個女人　讓新光金董事改選暗潮洶湧

▲在李紀珠加入新光金後，她與吳東進長女、新光大公主吳欣盈之間引發的「雙姝戰」一度受到市場關注。（圖／合成圖，左為新光金提供、右NOWnews資料照）

▲新光金董事長長女、也是新光人壽副總經理吳欣盈在臉書點名立委費鴻泰濫權質詢，導致她本人形象及名譽無辜受害，並表示若金管會調查她並未違反公司治理，要公開道歉還她公道。（圖／翻自吳欣盈臉書）

新光金控將於今(2020)年6月19日舉行股東常會，並進行董監改選，只是改選前內部也已暗潮洶湧，甚至從過去的「雙姝鬥」到日前的內鬥，甚至戰火還延燒到立法院，當然這也與「2個女人」有關，一個就是新光金董事長吳東進的長女吳欣盈，另一個則是受吳東進延攬重用的副董事長李紀珠，也讓新光金不被注意都很難。新光金今年股東常會將改選15席董事（含3席獨立董事），董事會提名名單也在4月中出爐，卻「超額」提名16席，從名單也可看出，今年的董事改選將由現任董事長吳東進人馬、新光三越吳東興人馬、新勝為首的吳東亮派人馬，在超額的候選名單中角逐董事席次，也讓新光金經營權之爭更受矚目。除吳東進掌控的吳火獅文教基金會、吳東進基金會等，大股東新勝投資提名4名，新光三越提名2名，共提名6席董事候選人名單，其中現任新勝投資董事長為台新金控董娘彭雪芬，為避免有違反金金分離的疑慮，今年改由新勝投資子公司新柏股分提名3席董事，進賢投資代表也是新勝人馬。不過，即使「超額」提名，現任新誠投資法人代表也是吳東進的次女吳欣儒，未進入下屆的董事候選人名單中。除了「超額」提名引關注之外，原本已暫歇的兩個女人戰爭「雙姝戰」，在新光金董監改選前又引爆「內鬥」，現任獨立董事李勝彥以4大「異見」包括頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責及公司放任，反對李紀珠擔任下屆董事候選人，而市場將李勝彥歸類於「公主派」，也被視為「雙姝戰」的延伸，不過，公司派仍力廷，新光金罕見在重訊直接公告指出，獨董反對意見所陳內容均非事實，且經舉手表決，除李勝彥反對之外，其餘13名董事一致同意依原提案名單通過，李紀珠仍具有董事候選人資格。李紀珠在沈默一整天後，也在當天傍晚臉書發文表示，除感謝公司在重訊嚴正駁斥獨董不實指控，並強調「我始終相信，認真全力的付出，社會自有公道」，也希望相關當事人自重，不要再編造及傳遞不實訊息。李紀珠是在2016年9月由新光金董事長吳東進重金禮聘加入，也成為新光集團首位女性總經理，而李紀珠加入後也不負所託，讓新光金擺脫虧損，2017年稅後純益105.31億元、每股稅後純益（EPS）1.05元。不過，在李紀珠加入新光金後，她與吳東進長女、新光大公主吳欣盈之間的雙姝戰引發市場關注。傳吳欣盈多次在董事會與李紀珠針鋒相對，即便吳東進出面緩頰，卻未見成效，2017年6月新光金改選董監事，吳東進直接讓吳欣盈離開董事會，雙姝戰火才稍歇。到2018年3月16日晚間新光金公告副董事長李紀珠不兼任總經理一職，讓外界對於李紀珠閃辭總經理職務留下許多揣測，包括市場傳聞身體亮紅燈，但遭李紀珠否認，還說自己身體很好，只是長了針眼，甚至傳其他金控挖角也未被證實。後來，在吳東進急得找親友慰留後，李紀珠才同意留任新光金及壽險副董事長。只是，當時傳聞吳欣盈對此仍不滿，私下抱怨李紀珠只想輕鬆工作，覺得總經理責任太重，才會自己主動提辭，而李紀珠對於與大公主吳欣盈是否失和之事始終不願多談。在李紀珠免兼總經理職務後，又傳出董事會有意調整她的薪資結構，而獨董林美花對此持保留意見，主要考量新光副董職務重要性增加及李紀珠過去1年多來對公司的貢獻，建議調高月薪及提高月薪加績效獎金的上限，反對者則認為她已免兼總經理一職，甚至傳聞另2位獨董包括李勝彥會前到吳欣盈辦公室，但新光金否認。李紀珠當時則表明新光金近期體質改善近期已見成效，與元富證的合併案也接近完成階段，因此有意離職留下完美句點。後來，在新光金兩大大老出面要求吳東進需在5月重新開會討論薪酬和人事，並要求吳東進必須處理他女兒之下，李紀珠才同意先暫緩請辭，先看吳董事長如何處理女兒事情。不過，當時新光金雙姝戰也讓立委看不下去，要求金管會主委顧立雄處理，顧立雄當時也表示已著手進行應該要有的作為，將請檢查局派人了解，看是否已經影響公司治理。只是雙姝戰好不容易暫時熄火了，今年6月19日董監改選前又引爆另一波內鬥。現任獨董李勝彥對於董事會擬通過的候選人李紀珠表達反對，認為李紀珠擔任金控總經理期間和金控副董事長期間皆未見彰顯其個人職責的績效，並指出綜觀李紀珠在新光金的個人作為和公司的對應可歸納4點，包括頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責、公司放任等，顯示公司董事會和法務單位集體袒護和縱容李紀珠的不當行為，有違新光金道德行為準則第2條及第8條，因此反對李紀珠擔任新光金控第7屆董事。新光金則站在李紀珠這邊，強調此案經主席慎重徵詢全體出席董事採舉手表決，除李勝彥獨董表示反對以外，其餘13名董事一致同意依原提案名單通過，而且董事會所提候選人名單均符合公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第2條至第5條等規範，經董事會決議通過列入新光金第7屆董事（含獨立董事）候選人名單，於法尚無不合。新光金這次內鬥同 樣引發立委關注。國民黨立委費鴻泰在財委會質詢時表示第一次看到上市櫃公司在公開資訊觀測站這樣子搞，不就代表金管會放縱他們這樣子搞嗎？還說「這個獨立董事後面是代表一個人在發言，那個人還差一點當上立法委員，這家公司難道不該管嗎？」他甚至直指，新光金公司治理簡直零分，是家天下，「他家的女兒愛幹什麼就幹什麼，這像話嗎？」費鴻泰的這番質詢讓吳欣盈相當火大，更直接在臉書開戰，除發出6點聲明，質疑立委過度濫用權力，讓她形象及名譽無辜受害，更打算對費鴻泰提告毀謗，甚至還說若主管機關查證屬實，她願向社會大眾致歉，反之，若無此事，費鴻泰應公開向她道歉。對於吳欣盈的不滿，費鴻泰認為又沒有提到她的名字，新光金又是社會大眾投資，公司治理一定要做好，是幫投資大眾盯著這件事情。金管會則強調不會進行調查、也沒有評論，只是金融業是特許行業，服務廣大的社會大眾，公司治理要有更高標準，更直接點出金融業家族化的問題，易有相關利害關係人交易或不當行為損及金融業權益，需有更好的公司治理，另應強化董事會職能，發揮審計委員會功能、資訊揭露透明化，落實執行公司治理。同時，董事會應監督建立有效的利益衝突防範，以及利害關係人交易控管等機制，持續透過金融檢查與日常監理，檢視金融機構公司治理及內部控制執行情形。至於新光金內鬥是否會再延伸到6月19日在新光金股東會，會中會不會有人再放炮值得關注。但不爭的事實，從雙姝戰到內鬥，多少還是對公司形象有所損傷，尤其正值新冠肺炎疫情肆虐全球經濟之際，金控業尤其是以壽險為主體的金控業，面臨的考驗驗挑戰更多，相信股東們也都希望董事改選紛爭與內鬥盡快落幕，做好本業才是對廣大的股東負責的表現。