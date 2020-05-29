股東會前線／彰銀董事改選　公股能否3連霸兩大關鍵

▲彰銀2020年6月19日將再進行董監改選，財政部早在去年就超前部署，不僅由有實戰經驗的前國庫署長凌忠嫄掌舵彰銀，公股銀行更積極加碼買進股票，厚植籌碼面實力。（圖／NOWnews資料照）

▲台新金控總經理林維俊重申，2005年台新金配合政府政策，透過國際公開招標正式標得經營權，期待政府能夠實現當時白紙黑字的諾言，支持台新金取得經營權，台新金會努力爭取應有合法權益。（圖／NOWnews資料照）

彰化銀行將於6月19日進行董監改選，官民股纏鬥長達15年之久的彰銀經營權之爭，雙方再度在股東會正面對決。雖然官股在2014年及2017年已兩度打敗台新金，但這次官股仍不敢掉以輕心，可說是全力備戰，還找來中華郵政助攻，台灣菸酒公司也增加持股，估算泛官股持股超過3成，超越台新金陣營約3成左右，而官股這次能否3連霸拿下過半董事席次，一般認為委託書徵求及外資態度將是2大決戰關鍵。彰銀經營權之爭始於台新金在2005年以每股約26.12元、總價365億元拿下彰銀22.55%股權，在2005年底取得彰銀董事會過半席次，並把彰銀納為台新金子公司，雖然有意進一步讓台新銀與彰銀合併，但2014年以財政部為首的泛公股大反攻，拿下過半董事席次，取回了經營權。當然，台新金在2014年痛失經營權後也不惜與財政部對簿公堂，相關民事訴訟去年遭最高法院發回高院更審，也讓彰銀經營權之爭一拖就是15年之久。如今官司仍在纏訟中，3年一次的彰銀董監改選則將在今年6月19日進行，官民股再度正面交鋒爭經營權，亦被視為今年金融股東會的重頭戲。而為確保彰銀經營權，公股陣營更從去年起就進行超前部署，不僅由有實戰經驗的前國庫署長凌忠嫄掌舵彰銀，公股銀行更積極加碼買進股票，厚植籌碼面實力。根據彰銀公告的10大股東名單，財政部不僅找來中華郵政，連台灣菸酒公司也增加持股。目前公股在彰銀有3席一般董事、2席獨立董事，台新金則有3席一般董事，1席獨立董事，今年改選的9席董事（包含3位獨立董事），以財政部為首的泛公股及民營大股東台新金則各自提足6席董事及3席獨董人選應戰，尤其在獨董部分更默契一致都提名具法律背景的人選，攻防煙硝味十足。不僅在董事提名上較勁意味濃厚，隨著龍巖集團總裁李世聰宣布退出，官民股競爭更加激烈，泛公股與台新金亦積極向外徵求委託書。根據彰銀的開會通知，公股陣營有7大徵求人為華南銀行、第一銀行、台灣企銀、合庫銀行、兆豐銀行、彰銀工會及民股袁正皓，每個徵求人的上限各為3%。而台新金則是兩大徵求人，包含元富證以及合興石化工業。據了解，公股陣營希望可維持現狀，即拿下3席董事2席獨立董事，當然最好再多爭取1席一般董事，變成4席董事與2席獨立董事，財政部也頻頻向股東喊話，強調公股陣營代表是廣大民眾的權益，為了維護民眾的權益，懇請股東支持泛公股推薦的董事候選人順利當選，持續增進優化彰銀經營體質、財務結構及獲利能力，踐行企業社會責任，謀求彰銀最大利益，讓全民共享優質經營成果。對於彰銀經營權訴訟進度，台新金總經理林維俊日前也回應，目前在更一審、退回高院的狀態，已進行3次準備庭，第4次準備庭將於5月29日召開。至於彰銀董事改選，他也重申2005年台新金配合政府政策，透過國際公開招標正式標得經營權，期待政府能夠實現當時白紙黑字的諾言，支持台新金取得經營權，台新金會努力爭取應有合法權益。只是，財政部也強調台新金2005年參與彰銀特別股增資，與財政部間並無「持續支持該公司取得彰銀經營權義務」的契約關係存在，縱認有契約關係，依台北地方法院2014年判決亦認屬「一次性合約」，財政部2005年已履約完成，並無違反誠信問題。另最高法院2019年判決進一步認為假使雙方存在繼續性契約關係，要求財政部支持台新金控取得彰銀經營權之時間迄今已逾13年是否已超過合理範圍？造成股份與表決權長期分離，對公司治理不利，而財政部仍應受拘束，是否有違公序良俗？均有探求餘地，乃將本案發回更審，目前正由台灣高等法院審理中，財政部呼籲各界應靜待司法判決。財政部還說，與台新金控之間自始至終均沒有涉及整併的議題，但台新金自2006年起多次意圖整併彰銀，而且2014年董事改選時，堅持董事席次過半（9席董事擬取得5席一般董事），只同意提供財政部1席一般董事席次，不符股權實力原則，財政部基於維護公股權益立場，自無法接受，此更不涉及誠信問題。至於之前更傳出台新金控吳董事長無心彰銀及尋求退場機制等，但其實台新金總經理林維俊也多次強調，台新對彰銀態度是要進、要退都配合政府，政府若要延續2005年公股整併政策，台新會配合增資併購彰銀，若要退，在合理的退場機制下，台新也願意配合，讓彰銀回到政府體系。看來彰銀經營權之爭至今仍無解，官民股仍是各說各話無交集，除訴諸司法之外，6月19日將再度在股東會上交鋒，尤其泛官股已拿下逾3成持股，一般認為泛公股要3連霸取得彰銀過半董事席次，委託書徵求及外資態度勢將是決戰關鍵，外界也拭目以待。