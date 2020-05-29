股東會前線／紀念品發抵用券救業績　防疫抗菌風也超夯

▲鴻海、鴻準、群創股東會打出數萬品項59折起、小股東最高購物金12萬元，且因看好疫情衍伸的宅經濟需求，優惠商品從過去的3C擴大到生鮮商品等。（記者／可購樂提供）

▲中信金股東會紀念品為日式碟筷架組。（記者／顏真真攝）

▲永豐金股東會紀念品為德國雙人牌雙面抗菌砧板。（記者／顏真真攝）

公司發放股東會紀念品最主要的理由，是為了要收集委託書，如此一來才能在股東會上湊齊過半出席股數，對股東會的決議有助益，也因此，為吸引小股東，每年紀念品都得花心思。有趣的是，看看每年紀念品也能一窺當年話題事物。從隨身碟、行動電源、環保有機、健康食品、露營燈等，今年則是防疫抗菌成焦點！像是鴻海、鴻準、群創過去每到股東會，都會發給小股東們自家網購平台的購物金，今年網購平台更名可購樂CocoroLife，開放優惠的品項擴大，打出數萬品項59折起、最高購物金12萬元，就是看準疫情衍伸的宅經濟需求，從過去以3C商品為主擴及到生鮮商品、日本甜點與健身器材和自家保健食品「鴻蔘」等，而開放僅48小時就創造百萬佳績。至於傳產族群中，中鋼股東會贈品一向討論度極高，過去曾推出鈦杯與鈦碗，在拍賣平台上很熱門。另外，2017年的黑熊傘則掀起收藏熱潮，原本只訂了55萬把雨傘，後來又緊急追加2萬把，總計發出57萬把黑熊傘，至於今年則推出「鯨彩都繪抗菌鋼杯」。中鋼指出，此次鋼杯杯體採用中鋼與唐榮合作開發的抗菌不銹鋼材質，圖案採鯨魚動態，象徵高雄海洋之都及台灣海島國家的活力，其外包裝紙盒拆開後，還能做為筆筒或辦公用品收納盒再利用。只是，為了防疫，中鋼也首度與超商業者合作，持有1,000股以上的股東，可至統一超商以ibon機台「先預購、再領取」，與口罩預購模式如出一轍。受到疫情衝擊的觀光餐飲相關類股，則紛紛推出旗下品牌餐券或抵用券希望挽救人氣。像是王品集團股東會祭出2200元餐飲禮券，內容包括The Wang牛排、西堤、夏慕尼、藝奇等，抵用金額100元至350元不等，預估總計將發出4800萬元禮券回饋小股東，雖然部分折抵需加入王品APP，但確實引發小股民們的興趣。另外，御頂提供集團500元餐飲抵用券、台開為檸檬磚與新天堂樂園兌換券、東元也提供集團旗下摩斯與樂雅樂餐飲兌換券，不僅希望藉此帶動品牌人氣與人潮，也期盼業績盡快回溫。而隨著「後疫情時代」到來，口罩與洗手防疫相關紀念品也陸續出籠，像是聚鼎、金寶、日電貿、合晶、冠德、燿華、環宇-KY提供抗菌皂或抗菌洗手乳，嘉裕與大毅則是口罩套。不過，說到最受歡迎的紀念品，多年不變最高指標還是「實用性」，如香皂禮盒、牙膏旅行組、包裝米或麵條、超商禮物卡，雖然CP值不是特別高，但卻一直深受小股東們的青睞。當然，紀念品CP值一直很高的金控股，今年也沒讓小股東們失望，中信金為日式碟筷架組、永豐金為德國雙人牌雙面抗菌砧板，元大金也推出康寧8.5吋水果盤。