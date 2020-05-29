股東會前線／寶佳低調又強勢　從地產到金融傳產攻城掠地

▲近年來寶佳集團從地產、金融到傳統產業都有投資涉略，儼然成為「關鍵字」。（圖／擷取自寶佳資產管理官網照片）

每到股東會旺季，董監改選、經營權變天猶如八點檔的劇碼總是時不時上演，而近年來寶佳集團從地產、金融到傳統產業都有投資涉略，儼然成為「關鍵字」，但卻也因為屢屢插旗金融業而被金管會盯上。寶佳再轉向傳統產業，如東元、永冠-KY、大同也看得到寶佳的蹤影，到底寶佳想什麼，「吃那麼多、吃得下嗎」？寶佳集團以營建業起家，核心人物為創辦人林陳海，過去數10年來，寶佳連年全台推案量第一，外傳累積的獲利，其帳上現金高達數千億元、資本雄厚，不過事實上林陳海作風相當低調，即使是公益活動，捐贈台大醫院總價值約新台幣10億元的醫療儀器設備，也僅以書面換約方式取代公開儀式。而林陳海的長子林家宏，近年來更是領軍集團投資事業體「攻城掠地」，版圖橫跨地產、金融與傳產。林家宏之前接受媒體採訪時就坦言自己喜歡金融投資，覺得當中的學問很有趣，即便外傳他想「自己經營金融業」，他只四兩撥千金回應「往興趣走」，卻也在金融圈攪動一池春水。寶佳自2016年就陸續收購三信銀、中信金、玉山金、新光金、台新金、永豐金與華票股份，但也因為如此而被金管會盯上，認為同一大股東若在多家銀行擁有一定股權或董事席次，將有營業祕密外洩等疑慮，造成股東損失。因此金管會之後頒布寶佳條款「金金分離」等限制，之後寶佳在布局金融業這塊，則能看得出來已慢慢放緩腳步。如永豐金今年適逢董監改選，此前寶佳持股比例從去年的3.92%增加至4.56%，成為最大單一股東，正當外界認為寶佳又要「捲土重來」時，卻有一說永豐金何壽川夫婦與林家宏已吃過「和解飯」，「寶佳決定要淡出永豐金」。不過林家宏接受媒體詢問則說「沒有提名自己人馬，是因為永豐金提的是專業經理人」來澄清傳言。再來，華票5月28日股東會雖無董事改選，但身為第二大股東的寶佳在4月份大舉加碼，持股從原本超過1成，變成衝破25%，雖然現在沒有積極迫切出手，但對最大股東王道銀行仍是最大隱憂，寶佳之後如何過招，外界都在等著看。從金融業再到傳產圈，寶佳同樣下了許多功夫，像是去年整合電梯大廠永大機電泛市場派，打敗由日立與原永大董事長許瑞鈞為首的泛公司派，成功拿下永大董事會過半董事席次，永大董座也換人，經營權成功突擊「變天」。而除了與本業營建相關，寶佳目光也鎖定同為傳產的鑄件大廠永冠-KY與東元。其中，東元雖然2021年才要董事改選，但外界認為寶佳看準的是東元在全台各地的土地資產，對推案量龐大的營建本業來說，未來很有想像空間。也因此董事還沒改選卻來勢洶洶，5月22日股東會上寶佳與公司派各自提案，寶佳提現金減資10%議案，外界認為此舉是要削減公司派的影響力，以拿回更多資金再加碼投資。雖然最終現金減資議案未通關，但已被外界認為是董監改選的前哨戰，未來攻防戰可能將持續上演。還有大同6月30日董監改選，6席市場派提名董事名單中，就被媒體發現有隸屬寶佳集團的築禾建設董事長黃劍輝，由於大同同樣在全台各地擁有土地資產，也難怪掀起董監改選前的腥風血雨。另外，鑄件大廠永冠-KY今年6月19日股東會董事補選，泛寶佳勢力持股目前超過17%，為第二大股東，外界則認為寶佳是看好風電產業，以及其深耕離岸風電設備鑄件、布局再生能源的計畫。至於營建業部分，大華建設6月23日董監全面改選，此前林家宏斥資6.1億元，吃下華建15%股權，外傳寶佳將結盟其他市場派兩大股東，如此一來股權過半，華建經營權恐變天。不只如此，寶佳也涉略百貨業，今年持續增持遠百持股達12.06%，目前雖不至於涉入經營權，但集團夾著口袋極深的實力，鎖定各產業潛在標的，強勢作風都讓市場不容小覷。