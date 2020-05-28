遊戲迷注意！夢幻逸品DS4造型悠遊卡    6月3日開放預購

▲DS4造型悠遊卡預料將在遊戲圈掀起一股搶購風潮。（圖／悠遊卡公司提供）

遊戲迷別錯過！索尼Sony出廠的PlayStation4遊戲主機（PS4）在全球狂銷逾1億台，悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權，推出DUALSHOCK4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，6月3日至6月9日上午11時起開放預購，每個售價新台幣390元，每人限購1個，消費者可在四大便利超商、網路商城進行預購，最快在7月初即可取貨，總共限量2萬8千個。PS4自2013年上市以來，堪稱史上最暢銷的遊戲主機之一，也擁有一票死忠粉絲，悠遊卡公司取得獨家授權，以PS4的搖桿DS4造型化身悠遊卡，並採用經典黑色，當感應時會發出藍光，與真實手把在遊戲時的表現無異，預料將在遊戲圈掀起一股搶購風潮。悠遊卡公司表示，DS4造型悠遊卡將在6月3日至6月9日上午11時起開放預購，每個售價新台幣390元，每人限購1個，消費者可在7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK超商及PChome、MoMo購物網進行預購，預計7月初各通路即可陸續取貨，實際取貨規範以各通路為主。此外，Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited(SIET)將於6月3日起至6月16日止舉辦，期間限定推出「Days of Play」特惠活動，提供玩家超值的PlayStation遊戲、硬體與服務。