全年物價指數負成長　主計總處：經濟成長就不會通貨緊縮

行政院主計總處今（28）日發表經濟預測，2020年經濟成長率受新冠肺炎疫情影響，下修至1.67%，全年消費者物價指數（CPI）落入負成長。對此，主計總處副主計長蔡鴻坤表示，只要經濟繼續成長，就不用擔心通貨緊縮。由於今年第二季到第四季的CPI都呈現負成長，令人擔心台灣是否會出現「通貨緊縮」。對此，蔡鴻坤回應，外界談到通貨緊縮，擔心的並非現象本身，而是經濟低迷的後果，如日本「失落十年」。蔡鴻坤解釋，台灣CPI負成長是因為國際油價、疫情等短期因素影響，因此不必針對CPI下跌而擔心；就算物價跌，只要經濟成長還不錯，就不需要擔心。此外，根據國際貨幣基金（IMF）定義，GDP季增年率（saar）只要連2季負成長，就會視為「衰退」；而主計總處最新預測，今年第1季、第2季GDP季增年率分別為負3.57%、負4.04%，符合IMF的經濟衰退定義。蔡鴻坤指出，GDP季增年率連2季為負值即為經濟衰退，比較像是「技術性衰退」，真正檢視經濟情勢，應該要觀察前後狀況，就像解讀文字語意，要連前後文一起看。蔡鴻坤說，今年前2季的GDP季增年率確實呈現負成長，但第3、4季就回到9.73%、8.56%，由此可見，經濟並未結構性衰退。