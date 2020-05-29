股東會前線／金融股配息王　現金殖利率超過8%

進入股東會旺季，對於存股族來說，最關心的莫過於股利政策，尤其金融股向來是發放現金股利大戶，去年合計配發現金股利1787億元，今年預估將超過1940億元、年成長超過8.6%，金額創下歷年新高，若就目前董事會或已經股東會通過的股利分派來看，以5月28日收盤價計算，福邦證及群益證現金殖利率逾8%，統一證也超過7%，開發金及第一保亦有6%以上水準，其他像是國泰金、兆豐金、中信金、國票金、永豐金、王道銀及新產現金殖利率亦有5%以上。今年金融股東會，除京城銀、永豐金、中壽、華票、聯邦銀、中再保已舉行過之外，其餘陸續登場，其中6月12日及6月19日更是好日子，像是國泰金、富邦金、玉山金、開發金、台新金、日盛金都選在這6月12日召開股東常會，6月19日更是熱門包括新光金、彰銀、中信金、第一金、華南金、元大金、上海商銀、王道銀行、統一證、三商壽及群益期都選在這天舉行，其中新光金、彰銀還有董事改選亦是市場注目焦點。不過，對於股東來說，尤其是存股族，最在意的當然就是股利政策，尤其就去年一整年的獲利狀況來看，金融股獲利亮眼，整體上市櫃公司去年總獲利1.98兆元，獲利前5名的優等生中，國泰金、富邦金、中信金赫然在列，也使得金融股配息總額亦可望創新高，預估將超過1940億元、年成長超過8.6%。統計現金股利每股配發金額，以上海商銀每股配發2.05元現金股利最高，再來則是國泰金及富邦金均配發2元的現金股利，群益期配發1.9元現金股利排第三，新產配發1.8元現金股利居第四，公股龍頭兆豐金則以1.7元現金股利排第五，京城銀亦配發1.5元現金股利，其他像是第一金也配到1.05元現金股利，統一證及台產現金股利也配了1元。若以5月28日收盤價計算，金融股現金殖利率最高為福邦證，每股配發0.7元現金股利，以5月28日收盤價8.63元計算，現金殖利率達8.11%，再來則是群益證每股配發0.8元現金股利，以收盤價9.94元計算，現金殖利率也有8.05%。此外，統一證配發1元現金股利及0.2元股票股利，以收盤價13.3元計算，現金殖利率亦有7.52%；第一保配發0.96元現金股利，以收盤價14元計算，現金殖利率6.86%，而金控中開發金每股配發0.6元現金股利，以5月28日收盤價9元計算，現金殖利率也有6.67%水準。至於現金殖利率5%以上的金融股也不少，王道銀行每股配發0.4元現金股利，以5月28日收盤價7.03元計算，現金殖利率5.69%；國票金配發0.65元現金股利、0.17元股票股利，收盤價11.6元計算，現金殖利率5.6%；兆豐金每股配發1.7元現金股利，以收盤價30.45元計算，現金殖利率5.58%；安泰銀配現金股利0.73元，收盤價14.2元計算，現金殖利率也有5.14%；國泰金配發2元現金股利，收盤價39.5元計算，現金殖利率有5.06%；中信金配現金股利1元，收盤價19.85元計算，現金殖利5.04%；新產配發1.8元現金股利，現金殖利率亦有5.02%。此外，像是富邦金、合庫金、上海商銀、台新金、新光金、京城銀、遠東銀、旺旺保、華票、台產、中再保、群益期及日盛金，以5月28日收盤價計算，現金殖利率也都在4%以上水準。