疫情回穩房市也「順時中」　五大房仲5月交易量齊上揚

▲信義房屋主要都會區5月房市價量表現。（圖／信義房屋提供）

▲台灣房屋集團2020年５月價量交易狀況。（圖／台灣房屋提供）

中信房屋統計內部成交資料，5月份交易表現與上月相較，台北市月增29.1%、新北市月增27%、桃園市月增10%、台中市月增25.2%、台南市月增26.2%、高雄市月增4.2%，全台平均月增為18.3%；與去年5月同期相比，台北市年增9.2%、新北市年減4.1%、桃園市年增12.5%、台中市年增10%、台南市年增32%、高雄市年增2.5%，全台平均年增為4.3%。。

▲中信房屋5月成交量變化。（圖／中信房屋提供）

面對後疫情時代，5、6月房市氛圍將不會出現投資市場所謂的「五窮六絕」。張世宗認為，第二季底是仲介業者衝刺業績的黃金期，再加上疫情限制逐步解封，預期來客可望持續成長，中古房市下月交易亦不冷清，傳統投資市場所稱「五窮六絕」在房市上也不易出現，7月暑期之前，交易量仍將有表現空間。

隨著國內疫情逐漸趨緩，房市也逐漸解封。根據國內四大房仲業者內部成交資訊，5月全台交易量較去年同期或上月都有顯著增加，其中在六都更以新北市表現最佳。專家分析，台灣疫情控制得宜，加上房貸利率調降，讓賞屋、購屋民眾紛紛回籠。據信義房屋統計，全台門市5月前27日的交易量呈現月增24％，且較去年同期增加16％；主要都會區的交易表現部分，台北市5月的交易量年增13％月增17％，新北市則是月增長率與年增長率都超過2成，台中市交易量年增5％月增26％，台南市交易量年增16％月增34％，高雄市則是年增4％且月增13％。根據永慶房產集團研展中心統計，5月全台交易量較4月成長20％，較去年同期成長13％：與4月相比，七大都會區交易量均增加，除了高雄月增率7％外，其餘六大都會區成長均超過2成，台北、新北分別量增26％與28％，而桃園與新竹則成長22％、24％，台中增加20％，台南量增21％。台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2020年5月價量變化，新北量增18.1％，桃園增15.1％，台中也增12.5％，價格以新竹價漲最多4.1％，其餘表現平盤；和去年同期相較，新北量增11.1％，桃園增10.3％，七都平均交易量月增10.2％，價月增1.1％；量年增6.3％，價年增2.3％。住商不動產企畫研究室統計，5月成交業績全台與上月相比增加20.1％，較去年同期量增21.4％；六都在成交量上增多減少，台北市月增14.5％年增20.7％，新北月增27.6％年增21.3％，桃園月增6.2％年增13.2％，台中月增23.1％年減5.3％，台南月增5.8％年增9.4％，高雄月增2.6％年增1.7％。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市買氣從4月下旬就開始回籠，「股市回穩、加零發酵」減少民眾對於疫情發展的擔憂，同時間低利與全球量化寬鬆盛行更增添民眾購屋信心，因此可發現5月房市交易量創下今年以來的單月新高，且目前買氣仍持續回流當中。永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，近期發現民眾擺脫恐慌情緒後，不論是一般住宅或是中高總價產品，交易量同步回溫，在屋主心態軟化、買方理性購屋的狀況下，成交速度加快，首購、換屋族群注重周邊機能；而高資產族群則看重地段、產品稀有性等優勢，擇優進場。信義房屋統計指出，台北市5月的交易量年增13％且月增17％，除了低總價的首購型產品交易穩定外，高端市場交易量也有增加的趨勢，主要部分企業主或自營商可能受疫情影響，需要資金調度而出售閒置資產，但也有等了許久的買盤，看到合適且價格也合理的物件，選擇在當下這時機點購屋，因此5月北市總價5千萬元以上的市場交易量明顯增加。綜觀房仲業者在六都成交量數據，新北市與台中市與上月相比都有1至2成的成長。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，新北多數為自用客戶轉進，不過近期價格處於高點，但成數增加了買方購買力，也讓成交增加；台中今年以來捷運與重劃區話題，加上價格優勢持續加溫，是區域房市活絡的重要因素。台灣房屋智庫發言人張旭嵐也指出，台中捷運綠線年底將通車、好市多二店進駐，台中鐵路高架化等議題，帶動北屯買氣，華夏電梯產品熱，不乏500至800萬的低總產品成交，顯示交通和生活機能利多即將兌現，促進小資購屋意願，也讓北屯成為台中房市最亮眼的區域。在桃園方面，台灣房屋智庫經理江怡慧表示，綠線捷運話題讓桃園、中壢與八德三區域變得搶手，這三大交易熱區購屋總價約1200至1300萬元；另在綠線八德段的G01、G04、G05等周圍3站，因僅有1字頭房價，也相當受買方青睞；此外，桃園高鐵特區建設陸續完工，而「八景島水族館」、IKEA旗艦店也預計今年下半年開幕，還有新光影城、和逸飯店、中壢車站雙鐵共構、體育園區開發以及航空城計畫通過等重大建設議題持續發酵，也反應在交易量上。另據永慶數據，台南與高雄是唯二負成長的都會區。謝志傑說明，主要是去年九合一大選後，南台灣市場氛圍明顯轉佳，房市交易熱絡，拉高基期；至於其餘五大都會區交易量都增加，顯示疫情影響已淡化，房市旺季仍旺，市場交易回歸緩步復甦的軌道，呈現小幅量增的態勢。全球新冠肺炎疫情逐漸趨緩，國內中古房市人潮也從4月底開始逐漸回流。中信房屋總經理張世宗分析，國內逐漸恢復正常社交生活，民生與產業活動也逐步進入穩定， 因而造就5月份交易較上月大幅成長的現象；因擔心疫情暫時卻步並等待房價跌落的買方，在發現疫情趨緩、房價也看回不回之後，近期已開始轉為積極看屋，中古房市開始有回溫的現象。面對疫情，大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，疫情逐漸趨緩，雖然觀光業、製造業等受創，但自用及資產布局的需求仍大，建議買方可以積極看屋及出價，商用不動產也必須注意供需走勢及物件條件，以利掌握合理價格。