誠品敦南終章5／信義誠品將成夜經濟掌舵者　有這些挑戰

▲誠品敦南店24小時書店將搬到信義店，商研院數位創新系統服務中心主任范慧宜則指出，從「夜經濟」的層面探討，有挑戰也有機會。（圖／記者朱永強攝）

▲誠品24小時書店由信義店接手，一開始先滿足他們的社交第一線生理需求，吃的解決後再擴及到玩的、娛樂的，再來上升到精神層面，誠品24小時書店將帶來文化上的刺激。（圖／記者許家禎攝）

▲誠品24小時書店將由信義店接手，旗下咖啡品牌也換新菜單進駐。（圖／記者許家禎攝）

▲誠品24小時書店由信義店接手，除了有24小時的書可閱讀外，也有24小時的唱片行與生鮮超市。（圖／記者許家禎攝）

▲誠品24小時書店由信義店接手，除了有24小時的書可閱讀外，也有24小時的唱片行與生鮮超市。（圖／記者許家禎攝）

誠品敦南店24小時書店傳承到信義店，除了誠品認為將創造更多多元體驗外，專家也指出，從「夜經濟」的層面探討，信義區將因為誠品24小時書店的進駐，帶動周邊產值效應，並從原本物質層面向上提升到精神層面，有文化上的刺激。當然也有挑戰，包括客層不同，選品的眉角都是學問。商研院數位創新系統服務中心主任范慧宜則指出，「誠品絕對不是賣書，它就像星巴克不是賣咖啡這件事情是一樣的，誠品書店它背後代表一個文化、一個空間上面的體驗與感受。」范慧宜強調，要探究本質的話，24小時書店背後代表的是，讀者可以在第三度空間享受自我與文化之間的對話。至於24小時書店搬到信義店，還能延伸到「夜經濟」這件事。范慧宜指出，切入夜經濟這件事一定是從吃的、喝的開始，先滿足物質上面的慾望之後，開始走到滿足精神層面，也就是說從吃的再結合到文化的層次，而跟文化有關的，看書、聽音樂都是。其實，不管是全世界還是台灣都一樣，在最主要的都市裡面，夜生活、夜經濟一直都是一塊，沒有被好好衡量出來的經濟體。范慧宜以都會代表紐約市的夜生活為例，2018年光是小小一個紐約市夜生活就被估計，創造近200億美金的經濟效應，因此被喻為是「台北曼哈頓」的信義區，其實也可以期待開出相當可觀的夜經濟產值。尤其信義區主要消費族群有商務客、上班族以及觀光客，周邊有許多必打卡的觀光景點，原本就有台北101，現在24小時書店也搬到信義店，相信會吸引年輕潮流時尚族群。商務客、上班族與年輕族群聚集、打卡，因此一定有社交上的強烈需求，最先影響到的就是餐廳吃的、喝的，甚至有PUB娛樂等場所。范慧宜解釋，一開始先滿足他們的社交第一線生理需求，吃的解決後再擴及到玩的、娛樂的，再來上升到精神層面，誠品24小時書店將帶來文化上的刺激。不過，她也提到：「要切進夜經濟這個經濟體還滿不容易的，新24小時書店有逾17萬種書籍選物，是敦南店的1.8倍，書店面積1100坪更是敦南店的2.5倍，商場定位、選品與人力調配運作都將成為考驗。」在商場定位上，信義店不像其他百貨有多間PUB本來就主打聚會與娛樂，信義店24小時營業的僅在3樓，要從過去「閱讀」主題延伸到其他領域，如生鮮超市吃的跟音樂上會有一定難度，畢竟調性上有些微不同。另外，選物選品上，「要用什麼品項切入夜經濟，什麼品項才符合客群與深夜」、「品項調性會不會破壞原本誠品的文化氛圍」？再來就是成本考量，信義店24小時運作、面積又大，租金與人力調配都是挑戰。范慧宜強調，商人在商言商，雖然誠品一直有浪漫的個性，但最終能不能獲利小股東都在看，尤其以實體書店來說，面臨電商還有電子書的衝擊，經營上本來就會有一些挑戰。而為了避免「翻了書看完就走」，24小時書店納入生鮮超市、唱片行、咖啡、輕食其實對帶動銷售額是有助益的，一方面也從不同層次來滿足消費者的取向，同時也讓敦南店的記憶與精神能夠被延續，即便有挑戰但也何嘗不是機會呢？

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