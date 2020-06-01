誠品敦南終章6／主播顧名儀是頭號粉絲　提吳清友就想哭

對於《NOWnews今日新聞》採訪團對的邀約，想聊聊她對誠品敦南店的回憶與意義，

▲資深媒體人顧名儀說，敦南形塑了安靜的氣質，雖然是公共空間，但在無數的夜晚，你可能跟書跟自己，中間做了很多對話，這關係是非常安心且私密的。（圖／記者朱永強攝）

▲如今誠品敦南的DNA早已傳承下去，顧名儀就曾以頭號粉絲之姿到東京誠品日本橋朝聖，她仔細觀察誠品如何落腳？怎麼跟日本文化結合？圖為東京日本橋誠品。（圖／擷取自誠品生活日本橋臉書專頁）

▲ ▲資深媒體人顧名儀是誠品粉絲，回顧熄燈的誠品敦南店，她說那是她美學啟蒙、顛覆世界觀的開始，創辦人吳清友更是他最尊敬的人。（圖／記者朱永強攝）

回顧誠品敦南店24小時書店，它顛覆許多傳統書店的刻板印象，20、30多年來滋養許多藝文界人士，也豐富了讀者們的閱讀世界。而對前主播、資深媒體人顧名儀來說，那是她美學的啟蒙、是顛覆自己世界觀的開始，創辦人吳清友更是他最尊敬的人。即便這兩年旅居國外，但只要一回到台灣，顧名儀第一個報到的地方就是誠品敦南，「是一種回到家的安心感！」顧名儀興然同意，採訪當天重回誠品敦南店，顧名儀熟門熟路找起自己的書。她說，只要她在台灣，就幾乎每個月都會到這裡買上8本、10本書。誠品書店在台灣不僅是文化現象的開始，對顧名儀來說，從少女時期踏進誠品開始，就顛覆了自己的世界觀。不同於巷子口的書店、雜貨店堆疊滿地的書。「第一次進來誠品，只有『哇！』，原來書可以是這樣子！」書、燈光、音樂交織成的空間氛圍啟蒙了她的美學。從圓環到誠品敦南現址，顧名儀在這裡什麼書都翻，音樂的、設計的、小說的、激勵人心的。「我很贊同跟佩服創辦人吳清友提過的『書是通往靈魂世界的階梯』這句話。」誠品就是堅持這樣的場域空間，塑造了可以讓大家靈魂淨化與療癒的空間。敦南店形塑了安靜的氣質，每個人找一本想要的書、坐在角落裡讀，「雖然是公共空間，但在無數的夜晚，你可能跟書、跟自己，中間做了很多對話，這關係是非常私密的。」顧名儀笑著說，也難怪大家在這裡，能安心與自己對話，也總忘記時間、流連忘返。雖然一開始有人批評24小時書店這樣的商業模式不可能成功，但顧名儀強調的是「吳清友留下來的夢想與價值」，她認為並不適合用商業價值來評斷。聊起她心目中的吳清友，顧名儀侃侃而談。「他曾經是負債累累的生意人，成功過也失敗過，要說商業經營其實關係很多事情，但中年『砍掉重練』背後支持他的絕對是夢想。」顧名儀的語氣略微激動，「沒錯！這當中也許有很多血淋淋殘酷的考驗，但事實證明，吳清友跟誠品挺過來了！誠品就是他夢想的顯現、價值觀的顯現。」由於顧名儀自己也已年過四十，因此闡述誠品的開端、24小時經營哲學的兩本書《誠品時光》、《之間：誠品創辦人吳清友的生命之旅》，她總能一看再看，甚至在一次飛往美國的班機上看完哭到不能自己，「這不就是當今社會上最缺少的價值觀？」為了讓社會更美好，她甚至自掏腰包買了很多吳清友的書送給身邊年輕朋友，希望價值觀能早日培養。如今誠品敦南的DNA早已傳承下去，顧名儀就曾以頭號粉絲之姿到東京誠品日本橋朝聖，她仔細觀察誠品如何落腳？怎麼跟日本文化結合？最讓她感動的是，那裡保留了很多像是誠品敦南的元素，裏頭也有像敦南店的長廊，椅子放在書櫃與窗台之間，而且那裡也有一個角落，很像敦南店吳清友會單獨坐的位子。「那時看到就是眼頭一陣熱，雖然他已經離開，但他的價值、他所堅持的都持續看得到。」真的很與有榮焉，「這不是吃吃喝喝東西的輸出，而是台灣文化的輸出」。「大家都說這是一個不讀書的時代，可是你每次進到書店還是會發現那麼多人在閱讀。」顧名儀說，在誠品有藝術、有美學、有創意，是一個文化展現的地點，因此它不只有書店，誠品還辦了很多創新活動，在書店與商店之間是一個跨平台，也因此，這裡有很多大家不同時期與活動的記憶。如今敦南店走向最終章，她認為除了有些惆悵外，更要樂觀往前看，新24小時書店展開全新風貌「要相信變化會帶來更美好」！

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