誠品敦南終章7／台灣錢淹腳目年代開創　一路成讀者救贖

▲誠品書店，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始。（圖／誠品提供）

▲誠品敦南店創建之初，台灣股市正好上萬點，民眾物質豐富卻渴求精神富足的年代，而會開始24小時營業則是起因一場徵文活動。（圖／誠品提供）

▲誠品敦南店毫不畏懼創造所有可能，如古書拍賣、誠品講堂、安和路封街、唱片行裡的LIVE等，都讓誠品敦南店24小時以外的空間時間更加精彩。（圖／誠品提供）

▲誠品敦南店毫不畏懼創造所有可能，如古書拍賣、誠品講堂、安和路封街、唱片行裡的LIVE等，都讓誠品敦南店24小時以外的空間時間更加精彩。（圖／誠品提供）

陪伴老台北人30多年的誠品敦南店，5月31日真的熄燈了，它不僅是全球首家24小時書店、被CNN票選為世界最酷書店，也是全球旅人打卡聖地。但大家不知道，被喻為是「台灣文化地標」的敦南店創建之初，台灣股市正好上萬點，民眾物質豐富卻渴求精神富足的年代，而會開始24小時營業則是起因一場徵文活動。誠品創辦人吳清友曾當過老師，也賣過廚具，原以為就這樣一直經營當時的廚具設備龍頭、好好當個商人就好，沒想到中年因先天性心臟病接受了手術，期間一度心跳停止，好不容易從鬼門關前被救回的他忽然轉念，就想做點有價值的事，跟家人說「我不害怕死亡，但怕死後什麼東西都沒有留下。」生性浪漫、喜愛文學的吳清友便開始踏上實踐夢想的路，1989年誠品在台北仁愛圓環開展，著重人文、藝術、創意、生活領域的書店首次展現於世人眼前，跟鄰里旁邊、重慶南路書街完全不同氛圍，雅致的閱讀空間，讓文化人無不眼睛為之一亮、奔相走告。那正是1990年代，台灣經濟起飛、股市上萬點「台灣錢淹腳目」的年代，炒股成為全民運動，大家物質豐富之際，更渴望精神上的富足，在當年沒有太多娛樂選項的時候，這種不受打擾的閱讀空間仿佛成為生活救贖，人人在書海中找到自己，學習並與夢想對話，更有無數的文化人、藝術人在這裡受到啟蒙。1995年，誠品敦南店就好像是乘載所有人的夢想，棲身更大場域搬遷到現址，而當年搬家一場「看不見的書店」徵文活動，邀請讀者投稿分享對於書店的想像，有四成讀者希望書店24小時不打烊，也開啟了24小時書店的由來。於是就在1999年，誠品10周年之際，敦南店也成為全球首家24小時營業的書店，實現民眾零時差的城市閱讀生活。20年來，誠品敦南提供最舒適的氛圍，在每日每夜餵足了城市男女對閱讀的想像，木質地板「嘎啦嘎啦」成另類歡迎聲，一如往常送往迎來，溫暖的黃燈色調，大家或靠或席地而坐是再熟悉不過的姿態，讀者在敦南誠品裡安心讓思緒暢遊，在這裡，是誠品的空間，也是每個人最私密的場域。即使時序進入網路世代，買書已經能線上輕鬆購，但那尊重文字、書籍，尊重每個人的閱讀空間，也只有獨一無二的敦南店做得到，依舊能讓大家回歸內心最原始單純的感動，再加上敦南店毫不畏懼創造所有可能，如古書拍賣、誠品講堂、安和路封街、唱片行裡的LIVE等，都讓誠品敦南店24小時以外的空間時間更加精彩，且引領台灣文化向前邁進。誠品從仁愛圓環起家，在敦南店實踐夢想，即便創立後曾連年虧損15年，但它的創新儼然成為「台灣文化地標」代名詞，現在24小時書店延續創新DNA由信義店接棒，再次大膽納入不打烊的超市與唱片行，天馬行空屬於個人的多元演繹，正蓄勢待發與讀者和粉絲們激盪與迸發！

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