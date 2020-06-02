三倍券人人有份！經濟部：可望創造一千億效益

後疫情時代，行政院為刺激國內經濟消費，今（2）宣布將推出振興措施「三倍券」，經濟部長沈榮津表示，預計會帶動700億的實質消費，配合店家及平台加碼，有機會創造1000億效益。沈榮津說，振興三倍券，要讓1000變3000，若使用數位消費工具，包括信用卡、電子票證與電子支付或是紙本券，都從7月1日起綁定及預購、7月15日起領取與消費，使用期限到今年12月31日。沈榮津表示，使用方式有三加一自由選，在數位消費工具部分，消費滿3000回饋2000，行動支付的回饋是直接轉入APP帳戶2000元；電子票證到超商靠卡就可以回存2000元；信用卡就是隔月帳單直接扣2000元；紙本三倍券一千變三千，到郵局、四大超商預購後領取會有面額500元的4張、200元的2張。店家在領到三倍券後該如何兌換？沈榮津說，7月23日後就可以換，有統編的店家可到郵局、銀行兌換，金額將會匯入店家、企業或負責人帳戶；無統編店家，請委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等單位，一樣到郵局、銀行兌換，最後一樣會發放給店家。沈榮津強調，人民的1000塊跟政府的2000塊，實質上可以帶動700億的消費，但到了平台或業者部分，都有機會會加碼，增加促銷或優惠，且7月15日已解封暑假觀光，可望創造1000億效益。