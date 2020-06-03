股東會不平靜　工會場外抗議　南山人壽4點聲明回應

▲南山人壽舉行股東會，由董事長陳棠（右）主持，副董事長尹崇堯（右二）也一同出席。（圖／南山人壽企業工會提供）

南山人壽今（3）日舉行股東會，不僅場外有南山人壽企業工會高舉旗幟標語抗議，直指「董事會無能，勞資爭議未解，小尹（大股東尹衍樑兒子尹崇堯）硬起來，終結系統亂象」，場內則因有小股東要舉手發問遭忽略，進而引發衝突，後來在董事長陳棠致歉後，會議才順利進行，而南山人壽也發出4點聲明回應工會抗議訴求。南山人壽今日股東會，由董事長陳棠主持，大股東尹衍樑兒子、也是南山人壽副董事長尹崇堯也共同出席。不過，會議開始不久，在董事長陳棠發表股東會議案後，有股東欲舉手準備發問卻被略過，引發股東不滿向主席嗆聲，要求主席重視股東發言權益，氣氛一度火爆，全場也跟著鼓譟，在警衛及糾察隊上前制止時，還一度引發肢體拉扯，後來在陳棠致歉表示，股東會就是股東最大，會尊重股東的意見和利益，盡量讓每位股東滿意後，會議才繼續進行下去。不過，有小股東發言質疑，境界電腦系統到錯亂到這麼嚴重，員工薪資錯誤，客戶資料錯誤，要理賠還找不到資料，還要客戶主動找到資料公司才找到資料，前董事長杜英宗去年表示會負完全責任，也許當時的金管會主委顧立雄聽到了，所以去年就請杜英宗下台，造成這麼大錯誤拍拍屁股走人，但杜英宗今年仍可繼續領9千多萬元，有天理嗎？而南山人壽股東會，不僅場內氣氛一度火爆，場外也不平靜，南山工會結集在股東會外高舉抗議標語，直指董事會無能，勞資爭議未解，呼籲小尹（尹崇堯）硬起來，終結系統亂象。南山工會指出，2011年潤泰集團與寶成集團合資成立的「潤成控股有限公司」，以21.6億美元，買下南山人壽97.57%股權，據媒體報導遠低於中信金出價的30億美元，價差8.4億美元折合約新台幣252億，就是要解決業務員勞資爭議，但至今卻越演越烈無任何改善。當初金管會擔心潤成買下南山人壽無心經營，更史無前例設下10年間不得股權轉移的限制。南山工會並認為這10年間，南山人壽經營者拒絕改善勞資關係、和員工纏訟不斷甚且催生出大法官會議740號解釋，迄今仍無法解決勞資問題。尤有甚者冒然投入鉅資進行電腦系統整合工程且失敗，金管會至今仍密切關注中。南山工會還點出2018年9月境界電腦系統斥資百億，在明知有問題的狀況下仍上線運作，至今近2年，後續還有天價的系統維護費，重點是截至目前為止，錯誤及錯帳仍持續發生，業務員必須繼續協助處理善後，而保戶權益可能在不知情的狀況下損害，而南山人壽多年勞資爭議也一直延宕未解。對於工會的抗議，南山人壽也發出4點聲明，一、關於境界系統運作現況，公司持續投入資源致力於系統與功能優化，亦虛心檢討改善，並確保所有保戶權益不受影響，相關客戶服務的日常運作已穩定，如理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準，也依約寄送各項通知單，客戶來電詢問也無異常，公司也將持續進行各項客服作業優化，以提供保戶更快速便利的服務。針對投資型商品作業，也已持續進行優化、完善驗證檢核機制，以期確保系統的穩定性，盡早恢復相關業務，目前也並無向杜英宗提告的計畫。有關業務員今年以來業績及收入問題，南山人壽強調，自境界系統上線以來，為保障業務員權益不受影響，已採取各項配套措施且全力優化系統服務；為維持業務員收入穩定，自2019年第3季開始引領業務員銷售轉型，搭配推出各項激勵措施，持續推動業務員重視銷售具長期保險價值的期繳、意外及健康險等商品，2019年第4季及2020年第1季期繳、意外及健康險等商品計績保費已大幅成長。另截至2020年第1季評量結果，通過評量的結果與過去水準相當，沒有差異性。至於業務員佣金收入是否受到影響，南山人壽表示此部分問題皆已完成系統優化處理，且有專責小組同步人工檢核處理，帳務處理效率已恢復原有水準，且有偶發特殊案件時，公司皆採緊急處理方式因應，以確保業務員權益；同時也提供佣金預支方案，協助業務員提前領取佣金，使其生計不受影響，而2020年至4月，業務月均收入維持去年同期水準。在業務員勞資問題未解這問題，南山人壽則提到，依照司法院大法官釋字第740號解釋意旨，「南山人壽與業務員間之私法契約關係並非勞動關係」，且歷年共計48件民事法院判決，亦均一致認定南山與業務員間並非成立勞動或僱傭關係，而係承攬關係，故南山依法並無義務為業務員提繳勞工退休金。南山人壽與業務員間的法律關係，本質上為私法性質，而經大法官釋字740號解釋、民事法院48件判決已確認為非勞動契約關係，故工會主張公司應依法提繳或給付退休金，於法無據。至於過去行政法院就勞保局對本公司處以未提繳勞退金裁罰案所為的判決見解，已為大法官釋字第740號解釋所揚棄，不應再引用，公司仍持續救濟中。對於外界質疑大股東對南山人壽經營承諾這部分，南山人壽表示，董事會全力支持及持續投入資源致力於系統與功能的優化，並確保所有保戶權益不受影響。同時，也持續進行各項客服作業優化，以提供保戶更快速便利的服務，而且公司營運一切正常。