全球百大科技品牌排名出爐！台積電41名成台灣唯一

台積電入選全球前百大科技品牌！英國品牌顧問公司 Brand Finance近日公布「2020年全球百大科技品牌」排名，台積電是名單中唯一入榜的台灣廠商，排行第41位。去年奪冠的亞馬遜穩居第一，Google第二、蘋果第三。根據Brand Finance統計，亞馬遜Amazon品牌價值達2207.91億美元，年增17.5%，穩居全球科技品牌第一名的寶座。Google品牌價值也攀升至1597.22億美元，年增11.9%，打敗蘋果Apple，躍居第二位。第三至第五依序是蘋果Apple、微軟Microsoft、臉書Facebook，其品牌價值分別是1405.24億美元、1170.72億及798.04億美元。而第六名的三星Samsung品牌價值777.93億美元，第七名中國華為品牌價值650.84億美元與第8名的微信，品牌價值541.46億美元，排名和2019年相同。第九名的YouTube較2019上升兩個名次，品牌價值444.76億元，年增17.5%；至於去年第九名的騰訊品牌價值比去年減少11.3％，降到第十名。Brand Finance指出，在全球百大科技品牌中，有48家是美國廠商，品牌價值總計達1兆1735億美元，所占比重達64.6%；中國有19家廠商企業入榜，品牌價值共3531億美元，約占19.4%，僅次於美國。而台灣唯一上榜的企業廠商，是排名在第41位的台積電，相較於去年，排名下滑5位。