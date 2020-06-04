外貿協會搭建「線上防疫國家館」逾2000廠商共襄盛舉

以至於個人提供必要協助，另

新冠肺炎肆虐全球，台灣因超前部署，防疫成績受到各國讚賞，國內在防疫物資供給上相對穩定，外貿協會趁勝追擊，今（4）宣布線上防疫國家館正式登場，逾2000家業者參與，展售超過萬件防疫產品。外貿協會今天上午舉辦「線上防疫國家館」上線記者會，邀集多家醫療院所與防疫產業業者共襄盛舉，董事長黃志芳表示，共有超過2000家防疫廠商及20所醫療機構加入線上防疫國家館，展售的防疫產品超過一萬件，同時，線上防疫國家館同步建立數位管道，例如線上醫院防疫經驗分享、客製化安排醫療視訊會議、採購洽談及線上下單服務，為世界各國政府、廠商、NGO，還連結衛生福利部1922專線，日前實測結果是10幾秒內衛福部人員就接聽電話並以英文回答。黃志芳進一步說明，醫療視訊研討會議，截至5月底，已舉辦12場，超過1.3萬名醫護人員參與，日前更媒合成大醫院與印度藥商線上防疫課程，向印度9000名醫師分享台灣的防疫經驗，展現台灣醫療實力，全力打造一站式的台灣醫療數位平台。隨著疫情逐漸趨緩，黃志芳表示，希望未來也可逐步轉型為台灣國際醫療館，服務台灣的醫療產業，同時與國際醫療鏈結，成為專業的國際醫療網站，將台灣的數位防疫、智慧醫療的經驗與成果向外推廣。宏碁集團創辦人施振榮以嘉賓身分到場並致詞指出，台灣疫情控制得宜，醫療體系健全，加上民眾防疫知識水準堪稱世界第一，病毒在台灣吃鱉，難以生存。