疫情重創消費　四月刷卡減幅創新高

金管會今日表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年4月單月的信用刷卡交易金額為新台幣2062億元，較去年同期大幅衰退20%，創下11年來最大喊幅。銀行業者認為，隨著七月中旬振興三倍券上路，刷卡量可望拉高。金融監督管理委員會銀行局今天公布，今年4月單月信用卡簽帳總金額為2062億元，較去年同期減少約516億元，年衰退幅度約20.02%，創下2009年1月以來的最大跌幅；若與3月相比，也同樣減少220億元，月減幅達9.64%。銀行業者認為，四月份信用卡刷卡額下滑的主要原因是因為民眾受到國內疫情影響，嚴守社交距離、公共場合須量體溫與戴口罩等規範，民眾減少外出，導致內需消費也大幅減少，4月份信用卡刷卡額也連帶下滑。不過行政院公布將於七月中旬展開振興三倍券政策，配合疫情解封，刺激國內旅遊與消費，再加上銀行業者研擬中的數位三倍券加碼優惠方案，如現金回饋、點數累積等，屆時可望帶動下半年的刷卡量，彌補上半年衰退的情況。截至4月底止，共計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4850萬張，總有效卡數約3213萬張。循環信用餘額約1082億元；未到期分期付款餘額約1292億元；當月轉銷呆帳金額約4億元。逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）比率平均為0.24%，與3月底相當。