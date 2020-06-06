疫情衝擊台灣服務業　商研院：化危機為轉機是當務之急

財團法人商業發展研究院（簡稱商研院）日前發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，表示2019年Q4經濟的較高成長如今曇花一現，也使原本看好未來的預期也因此生變。雖然今年首季受到疫情衝擊最輕，而且成為少數經濟未見負成長的國家，但長期具脆弱性的台灣服務業橫遭變故，化危機為轉機才是當務之急。商研院商業服務業整體景氣循環綜合指數分析中與預測在2020年首季遭逢全球疫情蔓延衝擊而生變。標準化綜合指數變動以單位變動標準差表示，從前（2018）年10月的高峰正的0.28個標準差（σ）降為今年3月負的0.56個標準差（σ）。預測到今年10月將為負的1.14個標準差，等同落到傳統經驗的「衰退區域」。商研院指出，這對台灣來說，今年首季受到疫情衝擊最輕，而且成為少數經濟未見負成長的國家。但長期具脆弱性的台灣服務業在低度均衡陷阱掙扎已久，本可期待翻轉脫困，今卻橫遭變故，化危機為轉機才是當務之急。商研院表示，對本景氣指標系統而言，雖在某些網路虛擬交易與外送平台，及少數防疫相關行業有所助益，但不分領先、同行與落後指標皆同時發生影響。使系統大多數原先向衰的指標加速下行，原先向上的指標升速力道轉弱，少數力挽狂瀾的指標則緩不濟急。另外，兩年來乘「美中貿易戰」之機加速回流的台商投資潮，以及強勁資金需求加上政府紓困計劃之促動，導致的金融保險業活絡，也仍然無法完全克服疫情對向來結構與體質仍屬脆弱的服務業所產生的景氣衝擊。領先與同行的景氣指標循環綜合指數均在2020 Q1加速下降，預測可代表GDP走勢的同行綜合指數，若無重大轉機，會在下半年逐漸步入「衰退區間」（接近負的1.5個標準差）。不過，商研院董事長許添財也說，景氣下降趨勢將逐漸呈現緩和，預估將呈「Ｕ型」反轉，可能會有小Ｕ型的回穩現象產生，估明年會回溫。而對於政府將推出振興三倍券，他則說國內買東西、遊玩「消費即是愛國」，如果經濟能力許可，可盡量在國內消費。