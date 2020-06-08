威力彩衝7億！中小企業主用「姓名格數」包牌中3.4億頭獎

台灣彩券公司今（2020）年端午加碼總獎金7億元史上最高，且一口氣加碼5種遊戲，但什麼樣的人容易中頭獎？台灣彩券公司總經理蔡國基今（8）日透露近期4位來領獎的大樂透及威力彩頭獎得主特徵，其中5月5日開出的9.36億大樂透頭獎主，60多歲男性從事醫療領域工作，長相特徵頭大、臉方、耳大及眼細。另一位3.4億元威力彩得主則是60多歲男性中小企業老闆，身材中等臉圓眼大、嘴大、唇薄、耳厚，花3500元以家人生日及「姓名格數」包牌中頭獎。今年端午彩券加碼遊戲達5款，其中大樂透明日加開100組促銷獎號，總加碼獎金1億元，另連摃多期的威力彩今日頭獎上看7億元。台彩總經理蔡國基亦透露4位頭獎中獎人特徵，其中5月5日開在台中市1人獨得9.36億大樂透，不僅是今年最高、第4屆以來最高、第3屆以來第2高，也是大樂透史上最長連摃期數，頭獎得主也已現身領獎，是1名年約60多歲的男性，從事醫療領域工作，每月平均買2次，金額約100至200元，這次因知道已連摃多期，上班途中停車下來買了3000元，且全部電腦選號，其中1注中了頭獎。不過，他是在知道投注站開出頭獎，開獎兩天後才用台彩APP對獎，得知自己中頭獎非常高興，還要太太猜發生什麼喜事，只是太太都沒猜中，最後才問「難道是中了樂透嗎？」而且一開始猜是中2萬、10萬，到幾10萬，後來中獎人才說是中了9.36億元頭獎，太太本來不敢相信，後來太太也上網又對了一次確認，還覺得在做夢，直到領獎前一天才覺得是真的。至於這名9.36億元頭獎主，外形頭大、臉方、耳大及眼細，來領獎時也提到要送給未中獎人一句話「有買有機會」，並捐出2千萬元做公益，另包給投注站20萬元大紅包。另一位1月2日在新北市土城開出的3.4億元威力彩，中獎人也是已婚60多歲男性，還是一名中小企業老闆，中等身材，臉圓、雙眼皮、眼大、鼻高、嘴大唇薄及耳厚，每期都買，每次花2、3千元。這次他是上班途中花3500元投注，以家人生日及姓名學格數包牌，第一區5組7個號碼包牌，第二區因發現「8」很多期沒開過，所以全部選「8」，結果除其中1組中了頭獎3.4億元，另6組也中了三獎各15萬元，而且也與太太分享中獎喜悅，並把中獎彩券放在家中衣櫃襯彩口袋中，還特別把衣櫃周圍易燃物搬開，中獎後也捐1500萬做公益，並包了88萬8888紅包給彩券行。還有2月10日開在台北市南港的4.65億威力彩頭獎，中獎人是40多歲男性新竹人，從事醫療研發工作，眼長、鼻高、嘴大、頭大，買彩券超過10年，幾乎每期都買，最愛買威力彩及大樂透，金額100至500元不等，這次花了400元買4注，並用生日組合買了1注自選及2注部分快選，另1注則電選，結果是最後1注電選中了頭獎。只是中獎人是在開獎隔天到彩券行對獎，結果出現「未授權」，之後回家後用手機上台彩官網對獎才知中了頭獎，很淡定，沒有告訴任何人，但覺得會中都是因為經常買，也相信買彩券是做好事做公益，並表示中獎後會繼續工作，並捐了1500萬元做公益，包100萬元紅包給投注站。此外，今年2月7日開出桃園市1注獨得3.73億大樂透得主，是一名30多歲男性，在私人企業上班，已婚育有1子1女，身材高大、臉方、嘴大、耳厚，買彩券超過10年，每星期會買2-3次，最常買大樂透及今彩539，每次買100至500元，曾中今彩539二獎2萬元，這次花3700元買大樂透，其中2700元是電選包牌，1000元自選號，並曾到南崁五福宮玄壇元帥拜拜，在投注時也有摸店家金蟾蜍的背部，結果真的讓他中頭獎。