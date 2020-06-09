疫情使人類生活大轉變　台積電：看到更迫切廣泛的需求

台積電今（9）日舉行股東會，面對新冠肺炎來襲影響全球消費經濟，以及國際局勢動盪不安，台積電給予小股東信心，指出疫情讓人類生活工作娛樂有大轉變，但同時也看到更迫切且更廣泛的需求，公司將持續三個優勢以及價值觀，繼續穩定發展和成長。
面對過去一年2019年成績，台積電總裁魏哲家指出，雖然去年國際貿易情勢緊張，但公司營收依舊連續10年創下紀錄，其先進製程技術（16奈米及以下更先進製程）的銷售金額占整體晶圓銷售金額的50%，高於前一年度的41%。
而去年毛利率46%，前一年度為48.3%。營業利益率為34.8%，前一年則是37.2%。稅後純益率為32.3%，較前一年度的34%減少了1.7個百分點。現金股利則由年度配發變成季度配發，且將現金股利配發從前一年度的每股8元提高到10元。
然而面對小股東們對世界局勢改變，台積電如何保有優勢？台積電董事長劉德音表示，世界性的新冠肺炎重創全世界各國的經濟，使人類生活、工作、娛樂學習、互動方式都會有很大轉變，但同時公司也看到對新科技運用將更迫切且更廣泛的需求，公司分析有關5G通訊、數位運算的發展將會更為快速，也將在這兩個成長動能領域上將更加努力。
劉德音也提到，最近國際大國間貿易關係持續緊張，雖然這帶來投資業務上的諸多挑戰，但公司有信心以技術的領先、卓越的製造、客戶的信任三個競爭優勢，以及堅持公司的核心價值，帶給公司繼續穩定的發展和成長，請現場小股東們放心。
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