貿易戰夾中間、赴美設廠被逼的？小股東提問台積電釋疑

小股東提問台積電夾在中美兩大國中間會不會陷入經營危機？為此，董事長劉德音表示，其實台積電不是唯一，是全球企業都面臨這樣的貿易局勢，世界各國重要大企業都被夾在中間，這就是現實面。但他認為不是要一直抵抗這樣的局勢，而是會找出解決方法繼續成長，讓股東獲利持續，請大家放心。至於小股東也擔心新冠肺炎國內看似趨緩，但國外疫情仍在，且有專家預測今年秋冬疫情可能重來，到時候台積電要如何因應？魏哲家回應，疫情會不會在秋冬重來，他不做臆測，相信流行疫情指揮中心指揮官陳時中會有他的看法。魏哲家指出，即便全球經濟受到衝擊，台積電不可避免也會受到影響，但台積電仍會謹守技術領先、製程卓越、客戶信任，這三個優勢以及一貫的價值觀，如此一來，公司受影響的程度將較競爭對手少很多，強調「台積電會做好準備」。另外，台積電5月中宣布擬赴美國亞利桑那州設廠，但小股東憂心台積電是被美方「逼」的，設廠有優勢嗎？為此，劉德音指出，這絕對符合公司利益，包括得到美國客戶的信任，同時在美國市場也占有有利的地位，強調不是把產能拿過去，而是讓其商業用途得到最好的服務，且對公司來說，也能利用這個機會用到全世界最頂尖的科技人才。劉德音也透露，台積電擬赴美國亞利桑那州設廠，其廠區旁會另闢一個園區，將帶著下游廠商一起去，同時也佩服下游廠商很有冒險精神，因為在美國建廠可能創造更多市場。至於外界好奇美方封殺華為，導致華為旗下海思訂單台積電可能吃不到，而其產能缺口何時補上？劉德音則說，希望不要發生，但如果發生，將會在短時間內補上，但還是要看整個產業的連動性。