元大金通過股利1.05元創新高　總座看好台股有基之彈

元大金控今（9）日召開109年度股東常會，會中通過每股配發現金股利0.65元、股票股利0.4元，合計每股股利約1.05元創下新高。元大金總經理翁健也談到儘管受新冠肺炎疫情影響，但台灣經濟相對國外穩健，台股算是非常健康，還是有些「有基之彈」，他也預期證券業今年應該還是不錯，銀行業會比較辛苦，保險業因7月新制上路及利率走低將是一大課題。翁健表示，儘管去年國際政經情勢變化大，公司整體獲利仍再創新高，去年度稅後淨利達204.46億元，EPS為1.75元，ROE為9.06%，獲利較前一年度成長9.5%。5大子公司證券、銀行、人壽、期貨、投信去年度表現亮眼，證券持續站穩市場龍頭地位，其餘子公司獲利也都較前一年度有所成長。面對今年全球爆發新冠肺炎疫情，對經濟帶來短期衝擊，翁健提到元大金透過嚴謹的風控組織與管理系統，有效降低風險事件發生的損失，因此獲利依舊穩健，今年前5月公司自結稅後淨利達86.08億元。翁健並認為，國內防疫相對做得不錯，大多數企業仍維持正常的商業活動，主計總處在5月底估今年經濟成長率下修至1.67%，目前看起來台灣會比國外好很多，而就元大金來看，前5月賺86.08億元，儘管與去年同期稍有落差，但獲利相對穩健，可以告慰股東。雖然元大證券在海外獲利也受疫情影響，不論是東南亞還是東北亞，前5月獲利不如預期，但翁健說台灣部分獲利仍相當不錯，希望下半年隨疫情好轉，海外子公司表現也可逐步走升，與原先預期目標不要差太多。此外，翁健預期今年對銀行業來說會比較辛苦，主要是美國聯準會持續降息，在利率趨近於零，銀行淨利息收益將會減少，預估下半年會開始發酵，而保險業因7月新制上路，包括責任準備金利率調降，未來保單推展尤其是在理財儲蓄險會比較辛苦，再加上利率走低，對保險業投資也是一大課題。不過，翁健也透露未來應會增加亞洲據點，目前規畫布局新加坡，以證券來說，香港、新加坡是國際化的一環「走出去是有必要的」，希望將成功經驗複製到當地，而銀行、保險部分目前則未有併購、布局等相關規畫，他也澄清元大並沒有參與保德信人壽出售案。至於疫情對社會的影響，翁健指出，現階段雖然疫情趨緩，社會逐步解封，經濟可望恢復活絡，由全民防疫進入振興經濟的進程。但根據媒體調查，社福團體因疫情衝擊，發生捐款下降、活動停擺、物資缺乏等目大危機，未來的勸募與服務均面臨困境，元大金將跟隨政府腳步，響應振興經濟方案，提撥預算幫助受社福團體輔導的低收入家庭所需民生消費，希望藉此刺激買氣，帶動經濟循環，為提升國內市場景氣盡棉薄之力。