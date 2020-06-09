無薪假參加職訓有錢拿！視訊上課也能領　最高補助18K

受到新冠肺炎疫情影響，國內經濟受創，許多中小企業實施減班休息、無薪假等措施降低成本，勞動部為此推出「充電再出發計劃」，對被放無薪假來參訓的勞工提供每月最高120小時職訓、最高補助1萬8960元補貼，但礙於對社交距離的要求，勞動部今（9）日表示，也可以在家自行看訓練影片，再向各分署領取津貼。勞動部日前推出的「充電再出發計劃」，讓勞工在無薪假期間參加職業訓練，就可以拿到每小時158元、每月最多120小時、最高可領1萬8960元訓練津貼，但勞工必須要參加事業單位辦理的訓練或至各分署參加訓練才能領取。但有民眾對於參訓有所疑慮，因此勞動部近日放寬相關規定，開放勞工可以透過居家線上課程參訓，登入「勞動力發展數位平台」看影片上課，避免群聚風險，同樣可領到補助。勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，為防止勞工只播放影片而無實際認真上課，勞動部會透過課程中小測驗與小互動，以及不定期電話、防呆功能的方式來查核，若滑鼠超過15分鐘未移動，系統就會跳離，需重新登入，沈文義說，最主要是希望勞工在減班期間增強技能。沈文麗表示，目前共計有1032門課程，像是服飾設計、美容美髮、餐飲烘焙、資訊軟體、園藝造景、電子、機電、配管、建築營造、車輛修護、推高機操作、商業活動等，勞工皆可依個人喜好參加任何一門課程，都會計入可領取補助時數的範圍。