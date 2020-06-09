台積電給強心針！先進製程技術按計畫走　下半年展望不變

台積電今（9）日舉行股東會，中美貿易戰話題持續發燒，尤其美方封殺華為，導致華為旗下海思訂單台積電可能吃不到。為此，台積電董事長劉德音透露，已有客戶想要填補空缺的訂單。另外，會不會向美方申請供貨華為許可，劉則說現在正是法令解釋階段，還無法確定。至於疫情是否影響先進製程發展甚至下修展望，台積電皆給了強心針。董事長劉德音在股東會後接受媒體提問，外界好奇美方封殺華為，導致華為旗下海思訂單台積電可能吃不到，而其產能缺口何時補上？劉德音則說，希望不要發生，但如果發生，將會在短時間內補上，因為有客戶透露想要填補空缺，但他強調還是要看整個產業的連動性與需求。另外，美方加大限縮華為，但也提供120天緩衝期，並要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨前必須要送出許可證，而台積電是否會送出申請，劉德音回應，這項禁令不是針對台積電，而是全球所有華為供應商，由於目前還在法令解釋階段，因此不確定是否會送出申請。由於疫情與貿易戰帶來的影響，台積電難獨善其身，尤其華為對台積電營收占比高於12%以上，市場關心訂單空缺將造成台積電致命傷。不過，劉德音也指出，台積電優勢為「Everyone’s foundry.(大家的晶圓代工廠)」，大家現在看來市場失衡，但市場最終將走向重新平衡，只要台積電持續保持先進技術涵蓋的廣度，那麼仍有很高的市占率。總裁魏哲家則在股東會上表示，5奈米製程預計明年2021量產，強化版2022年量產，而正在研發的4奈米技術(相當於5奈米第三版)已跟客戶談，預計2021年量產，強調所有先進製程技術不受疫情影響，仍照計畫進行。至於全球景氣，劉德音表示，全球經濟不太可能V型反轉，可能會呈U型或L型反轉。不過，他也說，高科技跟全球經濟發展不一樣，因為科技業在這波疫情中有很大的免疫力，高科技仍發展得很好。而今年下半年、全年營收展望與資本支出等目標，都沒有任何改變。