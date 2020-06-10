全球瘋5G！4大優勢加持　陸股5G ETF成投資新亮點

新冠肺炎疫情蔓延也加速5G通訊發展，5G指數更成為2020年布局科技股最夯標的，若以報酬率來看，聚焦中國大陸市場的中証5G通信主題指數表現最為亮眼。法人指出，由於中國大陸5G發展擁有國家政策支持、5G最大市場、深度互聯網應用及完整產業鏈等4大優勢，讓5G題材成為布局陸股新亮點，尤其相關建設才剛起步，基本面有較佳成長契機，預期將是未來10年最具成長潛力的陸股指數。根據彭博資訊統計至6月5日，以中國大陸A股為主要投資標的的中証5G通信主題指數今年以來上漲16.03%，領先其他兩檔以全球市場為主的ICE FactSet全球未來通訊指數7.14%，iSTOXX全球未來關鍵科技指數1.66%，也優於向來作為觀察科技股指控的NASDAQ指數的9.38%及MSCI世界指數的-3.89%。為何中証5G通信主題指數表現相對強勢？復華中証5G通信ETF基金經理人廖崇文分析，中國大陸5G發展因擁有4大優勢，也就是國家政策支援，5G最大市場、深度互聯網應用及完整產業鏈，讓5G題材成為布局陸股投資新亮點，加上相關建設才剛起步，基本面有較佳成長契機，成為吸引資金持續流入的誘因，預期將是未來10年最具成長潛力的陸股指標。廖崇文進一步指出，為提振疫後經濟表現，中國大陸官方日前公布的「新基建」7大領域年內投資規模將達人民幣1.2兆元，其中又以5G為領頭羊。此外，5月召開的兩會中，估計在2020至2025年的6年間將投資1.4兆美元發展5G及AI等關鍵技術。由於重心皆環繞在5G，將使得相關建設與後續生態圈拓展及應用，不僅不受疫情影響，反而更高度成長性，也將為相關供應鏈公司帶來獲利。此外，根據中國大陸主要電信商今年第1季財報顯示，5G基站的建設並未受到疫情太大影響，今年目標仍是在年底前完成約70萬個基站，單一國家占全球新增基站數的5成，建設速度仍是全球之最。廖崇文指出，中証5G通信主題指數為中國第一個5G概念指數，具有高度代表性，目前5G尚處建設初期，成分股目前主要以設備商居多，每半年會判斷5G行業週期各階段受益的通訊產業鏈環節，進行成分股調整。復華中國5G通信ETF基金日前也獲主管機關核准，並將於6月29日起募集，主要即追蹤該指數的績效表現，也是國內首檔追蹤中國5G指數的ETF，也將是國內投資人掌握中國大陸5G行業週期真正受益的通訊產業與個股最直接的管道。